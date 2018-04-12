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Nikken Sekkei разработает проект редевелопмента трех крупных площадок в Воронеже
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Nikken Sekkei разработает проект редевелопмента трех крупных площадок в Воронеже 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В ближайшее время его представят инвесторам. Японская компания Nikken Sekkei разработает проекты редевелопмента трех крупных территорий в черте Воронежа. Об этом рассказал новый мэр Воронежа в интервью «Коммерсантъ-Черноземье», опубликованном в четверг, 12 апреля. По словам Вадима Кстенина, перемены могут коснуться участка в районе путепровода на улице Остужева, где планировалось строительство вокзала «Воронеж-3», территории, примыкающей к вокзалу «Воронеж-1», и 9 га на проспекте Труда. — Во-первых, это территория, где планировалось строительство вокзала Воронеж-3. Конечно, главный городской вокзал должен быть в этом месте, но это очень далекая перспектива. Просто «Воронеж-1», как известно, тупиковый, и в центре города он не нужен. Единственное, что стоит сохранить, — его очень красивое старинное здание. Но сами железнодорожные пути и вся сопутствующая инфраструктура в этой части города абсолютно бессмысленны. При этом там есть различного рода промышленные объекты, которые подлежат реновации. И японцы дают свое видение, какие объекты было бы целесообразно на этих территориях размещать. Третья территория — на проспекте Труда, там до 9 га. Наши партнеры дают свои рекомендации с привязкой к тому, что недалеко от этого участка располагается корпус опорного вуза. В перспективе и там должно развиваться жилищное строительство, деловой центр, — рассказал Вадим Кстенин. Он добавил, что концепция практически готова и скоро ее презентуют девелоперам. От редевелопмента этих территорий, по мнению Вадима Кстенина, муниципалитет сможет получить дивиденды в виде повышения стоимости земли и, соответственно, увеличения налоговой базы. Проект реновации территории, прилегающей к вокзалу «Воронеж-1» представители Nikken Sekkei представили в апреле 2017 года. Тогда стоимость первых двух линий воронежского метро оценили в 1 млрд евро. Развивать в Воронеже рельсовый транспорт они предложили в рамках государственно-частного партнерства по принципу транспортно-ориентированного девелопмента. Предполагалось, что финансировать строительство линий метрополитена будут девелоперы, развивающие прилегающие к метро территории. Елена Гончарова
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