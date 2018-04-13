В понедельник российские инвесторы получат ответы на важные вопросы 

Российский рынок сегодня сдал позиции после трехдневной попытки восстановления. Пока большинство экспертов сходится во мнении, что сегодняшнее нисходящее движение укладывается в рамки коррекции перед выходными. Однако нельзя отрицать и тот факт, что у отечественных инвесторов все-таки был повод понервничать. Стало известно, что уже в понедельник Госдума обсудит решение по законопроекту об ответных мерах против США. Подробности готовящегося санкционного пакета появились сегодня и явно сделали свое дело, усилив снижение ключевых рыночных показателей России. Конечно, решение дать отпор на заокеанские ограниченные меры не является сюрпризом. Антиамериканские санкции — это еще один виток в противостоянии двух государств. Ко всему прочему, российский рынок сдерживает неопределённость вокруг сирийского конфликта. В последний рабочий день недели индекс МосБиржи потерял 1,57%, достигнув уровня 2175,16 пункта. По итогам недели потери индикатора составили 3,8%. Намного серьёзнее пострадал долларовый бенчмарк РТС, который растерял за эту нелегкую пятидневку 10,5%. Сегодня индекс РТС закончил торговую сессию на отметке 1104,51 пункта, похудев на 1,8%. Несмотря на достаточно сложную ситуацию на российском рынке, можно найти локальные очаги позитива. Среди лидеров роста сегодня акции Polymetal (+4,2%). Существенную поддержку бумагам компании оказывают растущие цены на драгоценные металлы. Так, стоимость за унцию серебра сегодня подскочила на 1,1%, а золота — на 0,5%. Спрос на драгоценные металлы традиционно увеличивается на фоне геополитической напряжённости. Также лучше рынка выглядели акции «ФосАгро» (+2,7%). Дмитрий Бенденков, начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ», предполагает, что котировки бумаг компании получили поддержку после оптимистичных заявлений менеджмента о возможных промежуточных дивидендах и расширении региональной сети представительств. Подросли сегодня также акции «Уралкалия» (+2,4%). Сейчас в бумагах наметился восходящий тренд. Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал», считает, что закрепление выше 125 рублей даст акциям импульс к росту в район 130 рублей. Для рубля последние дни тоже стали проверкой на прочность. Российская валюта в середине недели поддавалась сильной панике, в моменте доллар стоил больше 65 рублей, а за евро предлагали больше 80. Вчера национальная валюта из-за всех сил попыталась взять себя в руки и доказать, что способна вернуть былые позиции, но сегодня рубль много раз за день менял траекторию своего движения. Сейчас пара доллар/рубль торгуется у отметки 62, а евро торгуется по 76,5 рубля. Нефтяной рынок на этой неделе сильно подрос, но этот факт пока остается почти не замеченным рынком РФ. Российская валюта полностью во власти политики и мало реагирует на стабильно высокие котировки «черного золота». При этом нефть марки Brent перевалила за отметку $72 за баррель, а стоимость сорта Light превышает уровень $67. Европейские торги прошли в пятницу спокойно с умеренным повышение основных фондовых индексов. А вот торги в США проходят не так позитивно, как ожидалось. Сегодня в Америке стартовал сезон корпоративных отчётностей за 1 квартал текущего года. Среди «первенцев» крупнейшие банки, которые обнародовали сильные результаты, но это никак не повлияло на динамику торгов. Американский кредитор Wells Fargo заявил об увеличении прибыли на 5,5%. Выручка банка Citigroup выросла на 3%. Morgan Chase & Co. зафиксировал рост прибыли в 1 квартале благодаря изменению налогового законодательства в стране — прибыль увеличилась на 35%. На данный момент ключевые рыночные показатели Уолл-стрит находятся в «красной зоне». Индикатор широкого рынка Standard & Poor's 500 торгуется с понижением на 0,8%, индекс «голубых фишек» Dow Jones теряет 0,2%, а бенчмарк высокотехнологичных отраслей Nasdaq в минусе на 0,35%.
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