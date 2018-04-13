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В понедельник российские инвесторы получат ответы на важные вопросы
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В понедельник российские инвесторы получат ответы на важные вопросы 

ФИНАМ 53 минуты назад
Российский рынок сегодня сдал позиции после трехдневной попытки восстановления. Пока большинство экспертов сходится во мнении, что сегодняшнее нисходящее движение укладывается в рамки коррекции перед выходными. Однако нельзя отрицать и тот факт, что у отечественных инвесторов все-таки был повод понервничать. Стало известно, что уже в понедельник Госдума обсудит решение по законопроекту об ответных мерах против США. Подробности готовящегося санкционного пакета появились сегодня и явно сделали свое дело, усилив снижение ключевых рыночных показателей России. Конечно, решение дать отпор на заокеанские ограниченные меры не является сюрпризом. Антиамериканские санкции — это еще один виток в противостоянии двух государств. Ко всему прочему, российский рынок сдерживает неопределённость вокруг сирийского конфликта. В последний рабочий день недели индекс МосБиржи потерял 1,57%, достигнув уровня 2175,16 пункта. По итогам недели потери индикатора составили 3,8%. Намного серьёзнее пострадал долларовый бенчмарк РТС, который растерял за эту нелегкую пятидневку 10,5%. Сегодня индекс РТС закончил торговую сессию на отметке 1104,51 пункта, похудев на 1,8%. Несмотря на достаточно сложную ситуацию на российском рынке, можно найти локальные очаги позитива. Среди лидеров роста сегодня акции Polymetal (+4,2%). Существенную поддержку бумагам компании оказывают растущие цены на драгоценные металлы. Так, стоимость за унцию серебра сегодня подскочила на 1,1%, а золота — на 0,5%. Спрос на драгоценные металлы традиционно увеличивается на фоне геополитической напряжённости. Также лучше рынка выглядели акции «ФосАгро» (+2,7%). Дмитрий Бенденков, начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ», предполагает, что котировки бумаг компании получили поддержку после оптимистичных заявлений менеджмента о возможных промежуточных дивидендах и расширении региональной сети представительств. Подросли сегодня также акции «Уралкалия» (+2,4%). Сейчас в бумагах наметился восходящий тренд. Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал», считает, что закрепление выше 125 рублей даст акциям импульс к росту в район 130 рублей. Для рубля последние дни тоже стали проверкой на прочность. Российская валюта в середине недели поддавалась сильной панике, в моменте доллар стоил больше 65 рублей, а за евро предлагали больше 80. Вчера национальная валюта из-за всех сил попыталась взять себя в руки и доказать, что способна вернуть былые позиции, но сегодня рубль много раз за день менял траекторию своего движения. Сейчас пара доллар/рубль торгуется у отметки 62, а евро торгуется по 76,5 рубля. Нефтяной рынок на этой неделе сильно подрос, но этот факт пока остается почти не замеченным рынком РФ. Российская валюта полностью во власти политики и мало реагирует на стабильно высокие котировки «черного золота». При этом нефть марки Brent перевалила за отметку $72 за баррель, а стоимость сорта Light превышает уровень $67. Европейские торги прошли в пятницу спокойно с умеренным повышение основных фондовых индексов. А вот торги в США проходят не так позитивно, как ожидалось. Сегодня в Америке стартовал сезон корпоративных отчётностей за 1 квартал текущего года. Среди «первенцев» крупнейшие банки, которые обнародовали сильные результаты, но это никак не повлияло на динамику торгов. Американский кредитор Wells Fargo заявил об увеличении прибыли на 5,5%. Выручка банка Citigroup выросла на 3%. Morgan Chase & Co. зафиксировал рост прибыли в 1 квартале благодаря изменению налогового законодательства в стране — прибыль увеличилась на 35%. На данный момент ключевые рыночные показатели Уолл-стрит находятся в «красной зоне». Индикатор широкого рынка Standard & Poor's 500 торгуется с понижением на 0,8%, индекс «голубых фишек» Dow Jones теряет 0,2%, а бенчмарк высокотехнологичных отраслей Nasdaq в минусе на 0,35%.
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