Книга Гиннесса ждет заявку на рекорд по долгожительству от жителя Ингушетии

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Книга рекордов Гиннесса готова рассмотреть заявку на рекорд по долгожительству от жителя Ингушетии . Об этом ТАСС сообщил представитель Книги Рекордов Гиннесса.

Ранее, 10 апреля рекордсменом по долгожительству в мире стал 112-летний житель японского северного острова Хоккайдо Масадзо Нонака. Он родился 25 июля 1905 года. Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров заявил, что у них в республике проживает 122-летний Аппаз Илиев

"Книга рекордов Гиннесса всегда рада получить заявки от потенциальных новых рекордсменов. Мы советуем любым претендентам, в том числе господину Аппазу Илиеву, связаться с нами через наш веб-сайт (http://www.guinnessworldrecords.com)", — говорится в сообщении представителя Книги рекордов.

Процесс присуждения рекорда очень строгий и включается в себя ряд обязательных подтверждений возраста. Так, претендент должен предоставить «оригинал свидетельства о рождении, школьные записи, свидетельство о браке, записи из органов местного самоуправления, а также фотографии, сделанные на протяжении многих лет, которые четко документируют процесс старения». «Книга рекордов Гиннесса тесно сотрудничает с исследователем, экспертом в геронтологии Робертом Янгом , который проверяет самых старых мужчин и женщин в мире. Это сотрудничество также позволяет обеспечить высокую степень точности», — уточнил представитель Книги рекордов.

Нынешний рекордсмен Нонака получил титул рекордсмена— долгожителя после того, как предыдущий номинант, испанец Франциско Оливера, скончался на 114-м году жизни. Мировой рекорд по долгожительству так же принадлежит японцу — Дзироэмон Кимура родился в 1897 году, а умер в возрасте 116 лет в 2013 году.