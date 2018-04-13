Составлен рейтинг городских нововведений по итогам I квартала

Участники проекта «Активный гражданин» высоко оценили изменения в области здравоохранения, транспорта, культурно-развлекательной и сфере госуслуг.

В больнице им. В. В. Вересаева открылось отделение реабилитации после инсульта — эта городская новинка набрала 4,86 балла из 5 возможных. В прошлом году больница им. Вересаева вошла в состав московской инсультной сети, и новое отделение с самым современным оборудованием сделало ее полноценным центром реабилитации после инсульта. Одновременно здесь могут лечиться до 20 человек по индивидуальной программе с учетом особенностей заболевания и состояния организма. Для восстановления двигательных, речевых, психоэмоциональных и когнитивных функций с пациентами работают невролог, логопед, физиотерапевт, врач ЛФК, психолог, инструктор ЛФК.

Такое же количество баллов набрала новость о возможности оформить или заменить водительское удостоверение во всех центрах «Мои документы». С начала февраля этого года все столичные МФЦ предоставляют данные услуги. Срок изготовления удостоверения — 9 календарных дней. Ранее оформлением водительских документов занимались отделения ГИБДД . В январе 2018 года москвичи также высоко оценили это нововведение (4,82 балла в рейтинге новинок).

Значимым событием для горожан стало начало работы девятого центра столичной инсультной сети. В I квартала 2018 года эта городская новинка набрала 4,85 балла. Центр находится в региональном сосудистом центре городской клинической больницы им. С. С. Юдина. Благодаря высокотехнологичному оборудованию, которым оснащено учреждение, врачи проводят операции по удалению тромбов, препятствующих нормальному кровообращению.

Порадовала москвичей и возможность оформления пакета документов при переезде и покупке жилья во всех центрах «Мои документы» — 4,83 балла в рейтинге. Воспользоваться данными услугами теперь можно в любом столичном МФЦ, включая флагманский офис, который открылся на Пресненской набережной. Все необходимые можно оформить за одно посещение, а затем прийти за готовым результатом.

Завершает рейтинг городских новинок еще одно нововведение — трамваи «Витязь-М» начали курсировать по новому маршруту на Востоке Москвы (4,81 балла). Маршрут № 24 «Новогиреево» — «Курский вокзал» связывает восток столицы с Курским вокзалом. Трамваи оснащены климат-контролем и приспособлены для маломобильных граждан. Турникетов в новых составах нет, а входить и выходить можно через любую из шести дверей. Трамваи нового поколения ходят по восьми маршрутам, пролегающим в центральных, восточных, северо-восточных и южных районах города.

Ранее, по итогам IV квартала 2017 года высокие оценки активных граждан получили изменения в культурно-развлекательной, транспортной, а также сфере госуслуг. Лидером рейтинга стала новость о работе московского метро в течение всей новогодней ночи.