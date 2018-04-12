В Ташкенте около 200 человек возложили цветы к памятнику Гагарину

ТАШКЕНТ, 12 апр ─ РИА Новости . Около 200 человек, среди которых российские дипломаты, ветераны и учащиеся образовательных учреждений Ташкента, в четверг приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в столице Узбекистана , передает корреспондент РИА Новости.

Международный День авиации и космонавтики отмечается 12 апреля. Дата стала праздничной в связи с успешным полетом в космос 12 апреля 1961 года первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

"Этот день помнят все страны, все континенты. Это была общепланетарная победа и общепланетарное ликование", — сказал на открытии церемонии посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Дипломат отметил, что народ Узбекистана также по праву может гордиться своими достижениями в освоении космического пространства. «Это и Салимжан Шарипов, проживший вне земного притяжения 203 дня и осуществивший два выхода в космос, а также Владимир Джанибеков , считающийся самым опытным космонавтом ССС, совершивший пять космических полетов в качестве командира корабля», — напомнил он.

У памятника было многолюдно — звучали стихи, музыка, детские голоса, а подножье многометрового монумента еще несколько дней будет утопать в цветах.

Праздничные мероприятия продолжились в Российском центре науки и культуры, где состоялся «Гагаринский урок — космос и мы», в котором приняли участие слушатели центра, ученые и преподаватели вузов Ташкента, историки и представители общественных организаций. На мероприятии собравшиеся вспоминали время, когда совершались первые шаги к покорению космоса, а также обсуждались перспективы его освоения в ближайшем будущем.