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В Ташкенте около 200 человек возложили цветы к памятнику Гагарину
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В Ташкенте около 200 человек возложили цветы к памятнику Гагарину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 12 апр ─ РИА Новости. Около 200 человек, среди которых российские дипломаты, ветераны и учащиеся образовательных учреждений Ташкента, в четверг приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в столице Узбекистана, передает корреспондент РИА Новости.
Международный День авиации и космонавтики отмечается 12 апреля. Дата стала праздничной в связи с успешным полетом в космос 12 апреля 1961 года первого в мире космонавта Юрия Гагарина.
"Этот день помнят все страны, все континенты. Это была общепланетарная победа и общепланетарное ликование", — сказал на открытии церемонии посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.
Дипломат отметил, что народ Узбекистана также по праву может гордиться своими достижениями в освоении космического пространства. «Это и Салимжан Шарипов, проживший вне земного притяжения 203 дня и осуществивший два выхода в космос, а также Владимир Джанибеков, считающийся самым опытным космонавтом ССС, совершивший пять космических полетов в качестве командира корабля», — напомнил он.
У памятника было многолюдно — звучали стихи, музыка, детские голоса, а подножье многометрового монумента еще несколько дней будет утопать в цветах.
Праздничные мероприятия продолжились в Российском центре науки и культуры, где состоялся «Гагаринский урок — космос и мы», в котором приняли участие слушатели центра, ученые и преподаватели вузов Ташкента, историки и представители общественных организаций. На мероприятии собравшиеся вспоминали время, когда совершались первые шаги к покорению космоса, а также обсуждались перспективы его освоения в ближайшем будущем.
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