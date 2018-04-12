Фотовыставка в петербургском музее расскажет о жизни оленевода-частника на Ямале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 12 апреля. / ТАСС /. Жизнь семьи оленевода-частника из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будет представлена в фотографиях на выставке «Настоящие люди», которая откроется 13 апреля в Российском государственном музее Арктики и Антарктики в Санкт— Петербурге. Об этом сообщила в четверг в петербургском региональном центре ТАСС антрополог и этнограф Александра Терехина, которая целый год вместе с коллегой Александром Волковицким провела в экспедиции на Ямале.

"Все представляют Арктику и жизнь коренных народов как нечто суровое. Мы в своих фотографиях хотели показать, что люди, которые живут в тундре, не воспринимают себя героями — это их повседневная и обычная жизнь. Выбранные нами моменты теплые, тона [на снимках] светлые, где суровости не видно", — поделилась Терехина.

Из тысяч фотографий, сделанных за год кочевой жизни в обычной семье оленевода, были выбраны 50 снимков. На них запечатлены глава семьи и хозяйка чума во время работы и отдыха, игры детей и их занятия в экспериментальном кочевом детском саду. По словам Волковицкого, даже сам процесс фотографирования ненцев выявлял их особенное отношение к природе и нормам общественного поведения. Например, некоторые привычные городскому жителю снимки тундровики просили не публиковать.

Директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики Мария Дукальская назвала выставку яркой и содержательной, напомнившей об истоках создания музея, где много лет был этнографический отдел. «Мы были вынуждены закрыть отдел из-за нехватки площадей, чтобы сосредоточиться на научных исследованиях. И эта выставка нас немного прощает за это», — отметила глава музея.

Отважный эксперимент

Как рассказал журналистам руководитель представительства ЯНАО в Санкт-Петербурге Александр Палагин, экспедиция петербургских ученых была довольно отважным экспериментом. «Мы довольно хорошо знаем, как живут тундровики, которые входят в оленеводческие колхозы. А как живут те тундровики, которые ведут частное хозяйство, оленеводы-фермеры, было изучено впервые», — отметил он.

По словам Терехиной, за год вместе с семьей оленевода они проехали 500 км, принимая участие во всех ежедневных работах и национальных праздниках. «Я обучилась шитью, готовить еду на всю семью в условиях кочевой жизни», — поделилась она.

Для экспедиции Александра также выучила ненецкий язык, поскольку общение во время кочевой жизни происходило на русском и ненецком языках. Коллеги собираются продолжить изучение коренных народов в Арктике.

Кочевой детский сад Кроме сбора научной информации о жизни оленеводов в разное время года, Терехина приняла участие в образовательном эксперименте — поработала воспитателем кочевого детского сада для детей 3-7 лет. Обычно, как рассказал Палагин, детей в возрасте семи лет на вертолете собирают в тундре и привозят в школы-интернаты. И первый год обучения похож на детский сад, где детей готовят к школе.

"Непосредственно школьное образование на Ямале обычно начинается с восьми лет, но в результате эксперимента Александры один ученик 1 сентября смог сразу пойти в первый класс, минуя «нулевой», — сообщил глава представительства ЯНАО.

Используя данный опыт, в Институте детства Российского государственного педагогического университета имени Герцена была разработана программа по подготовке специалистов, способных организовать на стойбищах кочевые детские сады. В настоящее время около 15 специалистов образовательной сферы из ЯНАО повышают свою квалификацию в Петербурге по заочной форме обучения.

Терехова отметила, что эксперимент показал, что именно детский сад может быть кочевым, но школьное образование должно оставаться в виде школ-интернатов, где также необходимо улучшать качество образования и систему воспитательной работы.

В ЯНАО уже несколько лет реализуется проект «Кочевая школа», объединивший несколько моделей кочевого образования с учетом сложившейся инфраструктуры и рода занятий местного населения. На территории Ямала предоставляют образование в местах кочевий 22 образовательных организации: 17 детских садов и пять школ. Этот опыт используется другими арктическими регионами при организации образовательного процесса.