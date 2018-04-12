Директора библиотек будут лично отвечать за сохранность редких книг

В пояснительной записке отмечается, что по действующему Закону «О библиотечном деле» ответственность за сохранность книжных памятников и передачу о них сведений для регистрации в соответствующем реестре несут библиотеки.

«Библиотеки также несут ответственность за своевременное представление сведений о имеющихся в своих фондах книжных памятниках для регистрации в реестре книжных памятников. Таким образом, данные обязанности и ответственность до настоящего времени не персонифицированы», — сказано в пояснительной записке.

При этом в законодательстве зафиксирована личная ответственность руководителей музеев за сохранность и правильное хранение экспонатов, отмечают авторы законопроекта.