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Директора библиотек будут лично отвечать за сохранность редких книг
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Директора библиотек будут лично отвечать за сохранность редких книг 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Сергеем Говорухиным и Еленой Драпеко, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
В пояснительной записке отмечается, что по действующему Закону «О библиотечном деле» ответственность за сохранность книжных памятников и передачу о них сведений для регистрации в соответствующем реестре несут библиотеки.
«Библиотеки также несут ответственность за своевременное представление сведений о имеющихся в своих фондах книжных памятниках для регистрации в реестре книжных памятников. Таким образом, данные обязанности и ответственность до настоящего времени не персонифицированы», — сказано в пояснительной записке.
При этом в законодательстве зафиксирована личная ответственность руководителей музеев за сохранность и правильное хранение экспонатов, отмечают авторы законопроекта.
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