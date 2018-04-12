Городские парадоксы: перекрашенные панельки и новые дома-раскраски

В рубрике «Городские парадоксы» Куба Снопек, преподаватель образовательной программы Института «Стрелка» до 2015 года и автор книги «Беляево навсегда», рассказывает о противоречиях, которые мы встречаем в городе каждый день. Это часто смешные, на первый взгляд нелепые ситуации, выросшие на городской ткани. Будь то детские площадки под эстакадами или наглухо заложенные кирпичом балконы. Городские парадоксы всегда указывают на важные процессы, которые незаметно складываются в большие явления, а Куба Снопек объясняет, почему они не случайны.

Район Прокочим, Краков Источник фото: krowoderska.pl Сегодня во многих посткоммунистических странах проектировщики жилья считают своим долгом разбавить серость бетонных микрорайонов, которую мы унаследовали вместе с типовыми модернистскими проектами. Иногда доходит до крайностей: появляются дома и целые кварталы, расписанные полевыми цветами, радужными пейзажами или просто отливающие ярким монохромом.

Раскрасить Ле Корбюзье

Надеть новый цветной костюм на дома прошлой эпохи кажется самым распространённым решением. Так зачастую делают в Польше , где проходит массовая модернизация фасадов. Большинство зданий 70–80-х годов покрывают слоем пенопласта и штукатурки, чтобы соблюсти норму Евросоюза по теплоизоляции. Обновлённые дома тут же превращаются в холсты для рисования. В городе Скерневице с 2003-го начали появляться узоры из ромашек и геометрических фигур. PR-директор программы по модернизации Кшиштоф Тулач пообещал, что «придёт момент, когда все окрестности города будут украшены таким образом».

Скерневиц, Польша Фото: Roman Bednarek

Скерневиц, Польша Источник фото: Trojmiasto.pl Это порядком надоело местным жителям, учитывая, что в других городах Польши построили десяток новых цветных районов и ещё больше разукрасили старых. Район Прокочим в Кракове называют жемчужиной местной архитектуры, омытой «цветами удивительных славян».

Район Прокочим, Краков Источник фото: krowoderska.pl Район Прокочим, Краков Источник фото: krowoderska.pl Район Прокочим, Краков Источник фото: krowoderska.pl Район Прокочим, Краков Источник фото: krowoderska.pl Панельный ренессанс

Переосмысление серости массового жилья становится главным трендом и среди проектировщиков новой жилой застройки. Тяжело сказать, что лучше: однотипные хрущёвки или, например, новый киевский микрорайоном «Комфорт Таун». Автор проекта, очевидно, хотел отойти от ассоциаций с панельным гетто, но в итоге скорее вывел новую формулу однообразия.

Источник фото: Novostroyki.lun.ua Источник фото: Novostroyki.lun.ua Источник фото: Novostroyki.lun.ua Источник фото: Novostroyki.lun.ua В Москве с однотипностью нового жилья борются с 2016-го. Тогда же родилось очередное поколение новостроек. Сделать их чуть более радостными решили на государственном уровне. При этом старую серию запретили вовсе. Как писал «РБК-Недвижимость», «в правительстве Подмосковья объяснили, что основным критерием, по которому ту или иную серию домов внесли в список, было использование одинаковых архитектурных решений в более чем двух смежных секциях многоквартирных многоэтажных жилых домов». В целом за последние пять лет количество новостроек с цветными фасадами увеличилось с 8 до 19%, а серых ЖК, наоборот, стало меньше (9%). К такому выводу пришли в риелторском агентстве «Бон Тон», проанализировав цветовые решения фасадов новостроек в Москве и Подмосковье

Новый цвет нового модернизма

Главный парадокс заключается в том, что панельное жильё, которое изначально предполагалось как воплощение чистой формы без орнаментов, с единственным элементом декора из света и тени, постепенно становится огромным экраном, где случайные люди рисуют абсолютно случайные вещи. Однако, так же как когда-то паблики «ВКонтакте» научили нас ценить панельную рутину, нашлись те, кто рассмотрел в цветных новостройках и старом расписном жилье новую эстетику.

Фотограф Якуб Якобишин публикует в своём Instagram-профиле узоры, которые смог разглядеть в новом ярком мире. Венгерский фотограф Мариетта Варга делает пастельные снимки нежнейших детских площадок и просвечивающих бирюзовых подъездов, а архитектор из Калининграда Михаил Никоненко собирает коллажи, накладывая серые брутальные блоки зданий на яркий фон, в очередной раз перекрашивая модернистское наследие в новый цвет.

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