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Единство в разнообразии. На Ямале назвали победителей конкурса религиозных и национальных проектов
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Единство в разнообразии. На Ямале назвали победителей конкурса религиозных и национальных проектов 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале назвали религиозные и национальные организации, победившие в конкурсе проектов в сфере национальной политики. На реализацию их проектов из окружного бюджета будет выделено 2,2 млн рублей, это почти в два раза больше, чем в 2017 году. Максимальный размер гранта — 400 тыс. рублей.
Всего на конкурс подано 11 заявок на общую сумму более 3,6 млн рублей. Участниками конкурса стали религиозные и национальные организации из Салехарда, Ноябрьска, Губкинского и Нового Уренгоя. Наибольшее число баллов набрал проект Салехардской епархии Русской православной церкви, грант будет направлен на выпуск газеты «Ямал православный», а также «Обдорские каникулы», которые для жителей и гостей окружной столицы проведут казаки Обско-Полярного отдельского казачьего общества. Несомненный интерес вызвал проект кырзызской диаспоры «Бек» по адаптации и интеграции трудовых мигрантов, а также фонда поддержки одаренных детей «Созвездие Ямала».
«Все проекты направлены на укрепление единства, мир и дружбу между народами, населяющими Ямал. Спектр участников очень большой — это православные, мусульмане, казаки, организации коренных народов, национальные организации», — сказал начальник управления национальной политики и общественных отношений департамента внутренней политики ЯНАО Роман Пикун.
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