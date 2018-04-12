Единство в разнообразии. На Ямале назвали победителей конкурса религиозных и национальных проектов

На Ямале назвали религиозные и национальные организации, победившие в конкурсе проектов в сфере национальной политики. На реализацию их проектов из окружного бюджета будет выделено 2,2 млн рублей, это почти в два раза больше, чем в 2017 году. Максимальный размер гранта — 400 тыс. рублей.

Всего на конкурс подано 11 заявок на общую сумму более 3,6 млн рублей. Участниками конкурса стали религиозные и национальные организации из Салехарда , Ноябрьска, Губкинского и Нового Уренгоя. Наибольшее число баллов набрал проект Салехардской епархии Русской православной церкви , грант будет направлен на выпуск газеты «Ямал православный», а также «Обдорские каникулы», которые для жителей и гостей окружной столицы проведут казаки Обско-Полярного отдельского казачьего общества. Несомненный интерес вызвал проект кырзызской диаспоры «Бек» по адаптации и интеграции трудовых мигрантов, а также фонда поддержки одаренных детей «Созвездие Ямала».