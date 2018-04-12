Петрозаводчане смогут посадить деревья

В столице Карелии продолжается акция « Петрозаводску — 100 тысяч деревьев».

В 2017 году в акциях приняли участие более тысячи горожан. На улицах, в парках и скверах Петрозаводска появились саженцы сирени, кленов, елей, сосен, лиственниц, черемухи, березы, можжевельника, туи и других древесных и кустарниковых растений. В работах по озеленению города приняли участие около 50 организаций различных форм собственности.

Организации, которые хотят в новом году принять участие в высадке деревьев и кустарников, или оказать в этом посильную помощь Администрации города, как и прежде могут обращаться в управление благоустройства и экологии. А петрозаводчан, желающих своими руками высадить саженцы, Администрация заранее оповестит о местах и сроках проведения массовых мероприятий по озеленению.

Все, кто хочет поучаствовать в озеленении карельской столицы, могут обратиться в управление благоустройства и экологии Администрации по телефону 713566.