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Петрозаводчане смогут посадить деревья
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Петрозаводчане смогут посадить деревья 

Карельские вести 1 час назад
В столице Карелии продолжается акция «Петрозаводску — 100 тысяч деревьев».
В 2017 году в акциях приняли участие более тысячи горожан. На улицах, в парках и скверах Петрозаводска появились саженцы сирени, кленов, елей, сосен, лиственниц, черемухи, березы, можжевельника, туи и других древесных и кустарниковых растений. В работах по озеленению города приняли участие около 50 организаций различных форм собственности.
Организации, которые хотят в новом году принять участие в высадке деревьев и кустарников, или оказать в этом посильную помощь Администрации города, как и прежде могут обращаться в управление благоустройства и экологии. А петрозаводчан, желающих своими руками высадить саженцы, Администрация заранее оповестит о местах и сроках проведения массовых мероприятий по озеленению.
Все, кто хочет поучаствовать в озеленении карельской столицы, могут обратиться в управление благоустройства и экологии Администрации по телефону 713566.
По материалам: ptzgovorit.ru
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