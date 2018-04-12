Свыше 850 млн рублей планируют потратить на развитие Кисловодска за два года

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Более 850 млн рублей планируется потратить на реализацию мероприятий в рамках комплексного развития города-курорта Кисловодск Ставропольском крае в период 2018-2019 годов. Об этом сообщил в четверг на заседании рабочей группы в Совете Федерации статс-секретарь — заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев.

"В настоящее время правительством Ставропольского края и администрацией города-курорта Кисловодск ведется разработка проектной документации в рамках реализации перспективных мероприятий. В связи с этим министерством подготовлен и внесен в правительство РФ проект распоряжения, предусматривающий включение данных мероприятий во второй раздел плана на 2018-2019 годы, в отношении которых определен источник финансирования. Проект предусматривает реализацию в 2018 году мероприятия на общую сумму 292,5 млн рублей, в 2019 году — 562,2 млн рублей. Речь идет о продолжении комплексного развития города-курорта", — сказал он.

Хацаев уточнил, что в рамках нового этапа комплексного развития Кисловодска планируется капитальный ремонт Кисловодского историко-краеведческого музея «Крепость», создание многофункциональных спортивных площадок на территории города, корректировка проектной документации на проведение реконструкции и восстановления здания средней школы № 1, а также строительство средней школы по адресу: улица Андрея Губина, дом 53. Помимо этого, запланированы работы по укреплению берега реки Подкумок, расчистка русла реки Ольховка, ликвидация свалки в районе озера Новое, разработка проектной документации по проведению второго этапа экологической реабилитации и развитие инфраструктуры в рамках реализации эксперимента по введению курортного сбора.

Он также добавил, что в проекте распоряжения предусмотрено проведение на третьем этапе реализации плана инженерных мероприятий по стабилизации уровня и сохранения минерализации воды в озере Тамбукан, создание комплексной системы мониторинга и оценки состояния экологической обстановки на территории города, разработка проектной документации на проведение работ по реконструкции объектов Кисловодской городской больницы и строительство объектов физкультурно-оздоровительного комплекса.

Как отметил глава Кисловодска Александр Курбатов , правительство Ставропольского края уже выделило средства на реализацию мероприятий, которые предусмотрены в проекте распоряжения на 2018 год. В частности, на капитальный ремонт Кисловодского историко-краеведческого музея «Крепость» выделено 12,3 млн рублей, на реализацию программы «Безопасный город» — 40 млн рублей, на реконструкцию улично-дорожной сети города — 120 млн Помимо этого, в настоящее время принимается решение о выделении 50 млн рублей на подготовку единого проекта по реконструкции Кисловодской городской больницы.

"Эти мероприятия хотя еще в проекте, но они будут выполнены. Здесь правительство края свое финансирование нам выделило", — пояснил он.

План комплексного развития Кисловодска

Хацаев напомнил, что план по комплексному развитию города-курорта Кисловодск разработан Министерством РФ по делам Северного Кавказа совместно с федеральными органами исполнительной власти при участии правительства Ставропольского края и администрации Кисловодска.

По утвержденной на сегодняшний день редакции плана на реализацию мероприятий по комплексному развитию города— курорта в период 2017-2020 годов предусмотрено финансирование в размере более 980 млн рублей.