Национальный парк «Кисловодский» отремонтируют до 1 октября

Давая оценку выполненных работ в рамках реализации правительственного распоряжения по развитию города-курорта до 2030 года, замминистра пообещал, что парк будет лучшим в Европе.

Ранее на таком неофициальном статусе парка настаивала председатель палаты регионов Валентина Матвиенко , которая в марте 2017 года назвала одним из приоритетных проектов создание в Кисловодске многофункционального культурно-развлекательного центра.

По словам мэра города-курорта Александра Курбатова, процесс комплексного развития Кисловодска сегодня идет по плану, но мешают требования федерального закона 73 ФЗ, который обязывает подрядчиков при проведении строительных работ производить экспертизу.

«Помимо того, что тратится время и средства, в законе не оговаривается, кто именно должен проводить экспертизу. Много разночтений, споров и лишних трат», — резюмировал глава города.

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по сохранению и развитию Кисловодского курортного парка в 2015 году. Координировать работы по спасению парка было поручено Минкавказа России

Ранее « Парламентская газета » писала, что Правительство предложило регулировать развитие территории Кавказских Минеральных вод, включая градостроительную деятельность и благоустройство, отдельным федеральным законом.

Законопроект предлагает определить правовой статус курортного региона Кавказские Минеральные Воды, признав таковым смежные территории в границах Кабардино-Балкарии Карачаево-Черкессии и Ставропольского края, на которых расположены курорты федерального значения Ессентуки Железноводск , Кисловодск, Пятигорск , а также сопутствующая лечебная инфраструктура, а также определить его границы.

Для сохранения природно-ресурсного и рекреационного потенциала курортного региона в правилах благоустройства территории поселения и городского округа в границах курортного региона, определяются зоны, в отношении которых необходимо утверждать требования к содержанию жилых домов, внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий.