«Самая быстрая война в истории»: как Твиттер отреагировал на угрозы Трампа

Президент США Дональд Трамп в течение 40 минут угрожал России ракетами, а потом решил взять свои слова обратно. Что же такое случилось за это время? Playboy собрал реакцию пользователей Твиттера на «самую быструю войну в истории»

Первым наступательным жестом стал твит Трампа в адрес России с угрозами ударить «умными» ракетами по Сирии . Запись была оубликована 11 апреля в 13:57 по московскому времени.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and «smart!» You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, запущенные по Сирии. Готовься Россия, потому что они прилетят, замечательные и новые, и «умные»! Вы не должны поддерживать животное, которое травит газом и убивает собственный народ, наслаждаясь этим!».

В блогосфере это сообщение сразу восприняли, как угрозу. Многие пользователи подумали, что это своеобразный намек на войну между двумя странами.

В интересные дни живем. В последние https://t.co/jQ4JH8yvbL

— Султи (@sult) 11 апреля 2018 г.

Кто-то решил запасаться продовольствием для бомбоубежищ.

*ушел за 6 мешками гречки*

— (@UnicornPigF) 11 апреля 2018 г.

Пора выводить боевые лазеры и вечные ракеты с атомным двигателем

— Pavel Pryanikov (@netovetz) 11 апреля 2018 г.

Трампа начали сравнивать с Бараком Обамой , ностальгируя по последнему.

Вот Обама хоть нормальный был. Да ссал в подъездах и лифтах, но хоть без ракет как-то — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 11 апреля 2018 г.

Твиттерские приведены в полную боевую готовность

— XS (@RPcreator) 11 апреля 2018 г.

Вот, что разозлило Трампа. pic.twitter.com/5oeI8t6FyY

Дональд перестань!

— Два слова (@2_slova) 11 апреля 2018 г.

Некоторые пользователи были раздосадованы тем, что Россия «помогла» Трампу победить на выборах, а он в ответ делает такие заявления.

Ты назначаешь человека президентом страны, а он угрожает тебе ракетами.

— Артём Дерягин (@DerArto) 11 апреля 2018 г.

Как-то даже неловко за сограждан, которые совсем недавно запускали фейерверки и уходили в запой в честь победы Трампа на американских выборах. Ну чего скажите?

— Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) 11 апреля 2018 г.

Ребят, а давайте в следующий раз для разнообразия попробуем выбирать в президенты другой страны человека, который пока еще не полностью мудак

— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 11 апреля 2018 г.

Однако не успел Твиттер наполниться шутками и паническими опасениями по поводу предстоящего противостояния двух стран, как уже через 40 минут Трамп опубликовал новый твит, в котором предложил остановить гонку вооружений. Запись появилась в 14:37.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

«Наши отношения с Россией в данный момент хуже, чем когда-либо, включая Холодную войну. Для этого нет никаких причин. Россия нуждается в нашей экономической поддержке, которую мы бы могли с легкостью ей предоставить, а мы нуждаемся в том, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?».

После этого твита пользователи сети понемногу начали недоумевать от произошедшего.

Видеоблогер Wylsacom пытается понять, что же произошло за это время?

Что случилось за эти 40 минут? pic.twitter.com/TbT81d3Q0F

— Wylsacom (@wylsacom) 11 апреля 2018 г.

Трамп: ГОТОВЬТЕСЬ К АПОКАЛИПСИСУ

Трамп через пять минут: вообще нормально же общались, давайте жить дружно?

— I. K. (@Vorewig) 11 апреля 2018 г.

Трамп ведёт себя как я, когда бухну и открываю твитор

— Сталингулаг (@StalinGulag) 11 апреля 2018 г.

Что ж ты, Дональд, сдал назад?

— Bob Farber (@Bobchensk) 11 апреля 2018 г.

Пффф, Дональд Трамп уже успел дать заднюю и предложил остановить гонку вооружений. Слабак. Грудинин и то дольше сопротивлялся усы сбривать!

— Артём Дерягин (@DerArto) 11 апреля 2018 г.

После двух твитов Трампа некоторые пользователи ознаменовали это явление, как самую быструю войну в истории.

Самая быстрая война в истории.

— ZV (@tvoy_dead) 11 апреля 2018 г.

Первая твитерская война

— водка и мельдоний (@treugolny_hui) 11 апреля 2018 г.

Был карибский ракетный кризис, настало время твиттерского!

— David Homak (@aalien) 11 апреля 2018 г.