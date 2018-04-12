Вице-премьер Аркадий Дворкович осмотрел объекты ЧМ-2018 

Чемпионат мира 2018 года стартует 14 июня.
Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович и глава Минтранса РФ Максим Соколов проверили строящиеся к ЧМ-2018 объекты в Санкт-Петербурге.
В частности, инспекторы посетили станцию метро «Новокрестовская», которая должна быть запущена в конце апреля. В непосредственной близости от станции расположен главный стадион Санкт-Петербурга — «Зенит Арена».
Аркадий Дворкович оценил, как организована парковка вокруг станции. Согласно плану, здесь планируется создать 5,5 тысячи парковочных мест.
Сообщается, что инспекторы дали положительную оценку осмотренным проектам, сообщает «Инфореактор».