Вице-премьер Аркадий Дворкович осмотрел объекты ЧМ-2018

Чемпионат мира 2018 года стартует 14 июня.

В частности, инспекторы посетили станцию метро «Новокрестовская», которая должна быть запущена в конце апреля. В непосредственной близости от станции расположен главный стадион Санкт-Петербурга — «Зенит Арена».

Аркадий Дворкович оценил, как организована парковка вокруг станции. Согласно плану, здесь планируется создать 5,5 тысячи парковочных мест.

Сообщается, что инспекторы дали положительную оценку осмотренным проектам, сообщает «Инфореактор».