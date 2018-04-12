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В Салехарде презентовали проекты речных судов для пассажирского флота Ямала
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В Салехарде презентовали проекты речных судов для пассажирского флота Ямала 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников провел встречу с проектировщиками конструкторских бюро и заводов-изготовителей по вопросам строительства речных судов.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, сегодняшняя встреча не первая, но более детальная — конструкторами были изучены особые судоходные условия арктической акватории и внесены необходимые поправки.
«Проекты доработаны с учетом наших корректировок. Отдельный пункт нашей встречи — определение механизма приобретения судов. Правительство рассматривает два варианта. Приобретение судов по программе «Сотрудничество», как было в случае покупки судов проекта А-145 и строительства теплохода «Фарман Салманов». Рассматривается вариант реновации с помощью лизинговых компаний», — отметил куратор отрасли Алексей Ситников.
На встрече презентованы привычные рейсовые пассажирские суда и катамаранного типа. При разработке проектов были изучены характеристики теплохода «Механик Калашников», работающего на маршруте Салехард — Новый Порт — Антипаюта.
В ходе встречи представитель лизинговой компании подчеркнул, что государственные программы по строительству судов распространяются только на проекты отечественного судостроения.
Как ранее писал «ФедералПресс», 9 апреля во время визита в Петрозаводск губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин посетил Онежский судостроительно-судоремонтный завод.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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