В Салехарде презентовали проекты речных судов для пассажирского флота Ямала

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, сегодняшняя встреча не первая, но более детальная — конструкторами были изучены особые судоходные условия арктической акватории и внесены необходимые поправки.

«Проекты доработаны с учетом наших корректировок. Отдельный пункт нашей встречи — определение механизма приобретения судов. Правительство рассматривает два варианта. Приобретение судов по программе «Сотрудничество», как было в случае покупки судов проекта А-145 и строительства теплохода «Фарман Салманов». Рассматривается вариант реновации с помощью лизинговых компаний», — отметил куратор отрасли Алексей Ситников.

На встрече презентованы привычные рейсовые пассажирские суда и катамаранного типа. При разработке проектов были изучены характеристики теплохода «Механик Калашников», работающего на маршруте Салехард — Новый Порт — Антипаюта.

В ходе встречи представитель лизинговой компании подчеркнул, что государственные программы по строительству судов распространяются только на проекты отечественного судостроения.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО