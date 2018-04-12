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Авиаэксперт: Один авианосец США больше, чем вся наша база в Сирии
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Авиаэксперт: Один авианосец США больше, чем вся наша база в Сирии 

Национальная Служба Новостей 49 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Великобритания готовится к военному удару по Сирии в ответ на сообщения о применении правительственными войсками химоружия в городе Дума. Как сообщил газете The Times источник в правительстве, британские самолеты будут наносить удары с военной базы Акротири на Кипре. По словам источника, истребители-бомбардировщики Panavia Tornado «находятся на взлетной полосе». В Средиземном море также находится британский эсминец типа 45 HMS Duncan, который могут задействовать в случае необходимости.
Как рассказал НСН авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич, база в Кипре удобна британцам небольшим подлетным временем, но отметил, что бомбардировщики типа Tornado хуже российских истребителей класса «Су».
«Tornado сам по себе самолет хуже наших «сушек», но вырывать это из контекста уже поздно, потому что идет накачивание военных сил, причем комплексное. Как бы не была хороша наша «сушка», против авианосных ударных сил США не выстоять. Соответственно, нашим кораблям, которые там находятся, тоже самое. У кораблей получается авиационная поддержка с воздуха — только наша база в Хмеймиме. Корабли прикрывают базу, а база соответственно прикрывает корабли. Это все растянуто и самолеты, находящиеся на базе, достаточно уязвимы. У этой базы нет такой много эшелонированной системы ПВО, какая есть, допустим, у авианосцев США», — рассказал Лукашевич.
По его словам, в возможном конфликте решающими окажутся вопросы ресурсов, а у России ресурсов меньше, чем у коалиции НАТО.
«Кроме того, что у берегов Сирии уже развернута группировка НАТО, которая практически зажала наш флот, стоящий там, между берегом и собой, туда еще идет группировка шестого флота США, ядерный эсминец и корабли в сопровождении. Авианосец, надо понимать, что это 100 летательных аппаратов, из которых порядка 60, в общем-то, истребители и ударные самолеты. Там один авианосец больше, чем вся наша группировка воздушно— космических сил в базе Хмеймим», — заявил авиакэксперт.
Напомним, 12 апреля по спутниковым данным стало известно, что российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в Тартусе на берегу Сирии.
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