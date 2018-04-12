Анна Снаткина радикально сменила прическу и резко похудела

Поклонники пришли в замешательство от нового образа актрисы.

34-летнюю звезду все привыкли видеть с волосами до плеч, которые она обычно завивала в милые кудряшки. Вот и с приходом тепла от Анны Снаткиной ждали чего-то нежного и весеннего — в ее стиле, полюбившемся многим. Каково же было удивление поклонников, когда сегодня актриса выложила на своей странице в Instagram селфи, где ее просто не узнать!

И дело не только в том, что вместо объемной прически — тугой хвост, асимметрично уложенный на лбу, от чего лицо становится визуально более узким. Подписчики Анны обратили также внимание на то, что она в целом заметно похудела, а выбор образа лишь это подчеркивает еще больше. Кто-то раскритиковал ее за худобу и неудачную прическу, но в целом к радикальной перемене имиджа отнеслись добродушно. Может, Снаткина уже вовсю готовится к лету или к новым съемкам, требующим точеной фигуры?

Сама актриса пояснила причины своего преображения в подписи к фото: «Меня всегда мотивировали емкие и хлесткие фразы о жизни, работе, семье… И вот одна из них: „Занимайся спортом. Учись красиво и грамотно разговаривать. Не нервничай. Читай книги. Учись новому каждый день. Высыпайся. Надейся только на себя. Не бойся менять и меняться. Питайся регулярно и правильно. Развивайся, оно того стоит!“

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