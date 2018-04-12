Южноуральские города со статусом ТОСЭР отчитались об экономическом рывке

Власти Бакала, Верхнего Уфалея, Озёрска и Снежинска доложили губернатору о результатах, которых удалось добиться благодаря присвоению статуса территорий опережающего-социально экономического развития (ТОСЭР).

Так, в Бакале , по словам главы Саткинского района Александра Глазкова, зарегистрировано три резидента и есть ещё один желающий. От компании «Легпром», например, где трудоустроено 59 человек, уже пошли первые налоги. Инвестиции за весь период работы компании составят свыше 500 млн рублей. В Верхнем Уфалее открыто два новых предприятия — «Уфалейский трикатаж» и «Природный ресурс». Объём инвестиций в текущему году составит 1,5 млн рублей. Кроме того, утверждена дорожная карта по заключению соглашений с потенциальными резидентами ТОСЭР, в которую вошли семь компаний. Планируется создать не менее 250 рабочих мест. Губернатор Борис Дубровский поручил чиновникам своевременно переобучать местных жителей, исходя из потребностей новых предприятий.

«Режимы ТОСЭР созданы для того, чтобы дать толчок. Муниципальные образования должны развиваться опережающими темпам и с максимальным использованием компетенций, которые у них есть. Говоря о компетенциях, мы имеем в виду людей, проживающих в этих городах, — отметил Борис Дубровский. — С появлением статусов ТОСЭР нам нужны новые, инновационные решения».

Что касается «закрытых» Озёрска и Снежинска, то предприятия, которые будут зарегистрированы там в первые три года, получат на 10 лет все льготы, касающиеся социальных выплат. Власти планируют развивать в ЗАТО альтернативную энергетику, ядерную медицину, ядерные технологии обработки продукции, искусственный интеллект и робототехнику, производство оборудования для нефтегазодобывающих предприятий.