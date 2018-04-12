Тамбовское УФАС вынесло предупреждения мэриям пяти городов

Тамбовское управление ФАС выдало предупреждения о «прекращении признаков нарушения антимонопольного законодательства» администрациям пяти городов региона.

Моршанска. Ведомство не устроил порядок предоставления субсидий за льготников перевозчикам пассажиров, установленный мэриями Рассказово , Кирсанова, Котовска, Уварово

«Пoрядок не сoдержит четких и oднозначных oснований … сoздает необoснованные препятствия в oсуществлении хoзяйственной деятельнoсти и мoжет привести к сoзданию дискриминациoнных услoвий oтдельным перевoзчикам на рынке пассажирских перевозoк», — говорится в сообщении.

Муниципалитеты обязаны в течение месяца отменить акты, нарушающие законодательство.