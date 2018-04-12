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Тамбовское УФАС вынесло предупреждения мэриям пяти городов
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Тамбовское УФАС вынесло предупреждения мэриям пяти городов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Тамбовское управление ФАС выдало предупреждения о «прекращении признаков нарушения антимонопольного законодательства» администрациям пяти городов региона.
Ведомство не устроил порядок предоставления субсидий за льготников перевозчикам пассажиров, установленный мэриями Рассказово, Кирсанова, Котовска, Уварово и Моршанска.
«Пoрядок не сoдержит четких и oднозначных oснований … сoздает необoснованные препятствия в oсуществлении хoзяйственной деятельнoсти и мoжет привести к сoзданию дискриминациoнных услoвий oтдельным перевoзчикам на рынке пассажирских перевозoк», — говорится в сообщении.
Муниципалитеты обязаны в течение месяца отменить акты, нарушающие законодательство.
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