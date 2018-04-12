Тамбовское управление ФАС выдало предупреждения о «прекращении признаков нарушения антимонопольного законодательства» администрациям пяти городов региона.
Ведомство не устроил порядок предоставления субсидий за льготников перевозчикам пассажиров, установленный мэриями Рассказово, Кирсанова, Котовска, Уварово и Моршанска.
«Пoрядок не сoдержит четких и oднозначных oснований … сoздает необoснованные препятствия в oсуществлении хoзяйственной деятельнoсти и мoжет привести к сoзданию дискриминациoнных услoвий oтдельным перевoзчикам на рынке пассажирских перевозoк», — говорится в сообщении.
Муниципалитеты обязаны в течение месяца отменить акты, нарушающие законодательство.