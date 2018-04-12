В Хорошевке появится сквер памяти

На 2-й Песчаной улице увековечат память работников хладокомбината, погибших в годы Великой Отечественной войны, входивших в состав четырех дивизий народного ополчения. В свою очередь безымянной зеленой зоне также присвоили название — сквер памяти.

На памятном знаке будут изображены 12 ополченцев, идущих на войну. Это мужчины и женщины разных возрастов и профессий, с винтовками в руках. Памятник выполнят из бронзы и красного гранита.

Скульпторы Алексей Чебаненко и Михаил Баскаков выиграли конкурс и стали авторами монумента.

— Модель памятника из глины была закончена в рекордные сроки — за полтора месяца, и сейчас она уже принята художественным советом по монументальному искусству и Мосгордумой , — рассказал Михаил Баскаков. — Но самое главное — мы с Алексеем Чебаненко рады, что памятник одобрили ветераны Московского комитета ветеранов войны, с которыми мы активно консультировались.

Монумент планируется установить в середине сквера до конца года, а рядом будут высажены голубые ели и черемуха. (то)