Сечин подтвердил свои обвинения в адрес Улюкаева: тот требовал незаконное вознаграждение

"Я подтвердил в ходе заседания суда свою позицию о том, что Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам обозначил его сумму, сам приехал за ним и сам уехал", — заявил Сечин в эфире телеканала «Россия 24».

В четверг глава «Роснефти» явился в Мосгорсуд для дачи показаний по делу Улюкаева. Допрос прошел в закрытом режиме.