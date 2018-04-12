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Сечин подтвердил свои обвинения в адрес Улюкаева: тот требовал незаконное вознаграждение
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Сечин подтвердил свои обвинения в адрес Улюкаева: тот требовал незаконное вознаграждение 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что в Мосгорсуде в четверг подтвердил свои обвинения в адрес бывшего министра Алексея Улюкаева в том, что тот требовал незаконное вознаграждение.
"Я подтвердил в ходе заседания суда свою позицию о том, что Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам обозначил его сумму, сам приехал за ним и сам уехал", — заявил Сечин в эфире телеканала «Россия 24».
В четверг глава «Роснефти» явился в Мосгорсуд для дачи показаний по делу Улюкаева. Допрос прошел в закрытом режиме.
Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от Сечина за выдачу Минэкономразвития положительного заключения на покупку "Башнефти" «Роснефтью». Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.
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