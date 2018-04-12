Детскую стоматологическую поликлинику №46 в Москве приспособят для инвалидов

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию мероприятий по приспособлению доступности инвалидов и иных маломобильных групп населения в ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №46 департамента здравоохранения Москвы», говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В рамках программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы» детская стоматологическая поликлиника №46 по адресу: улица Новогиреевская, дом 17, район Перово, Восточный административный округ, будет приспособлена для доступа маломобильных групп населения», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов

По его словам, в поликлинике отремонтируют лестницу входной группы, установят наружные пандусы для маломобильных групп населения с ограждением, а также заменят напольное покрытие крыльца на бетонную плитку, препятствующую скольжению.

Входной тамбур, пути передвижения внутри здания, а также дверные проемы будут расширены. На первом этаже здания предусматривается приспособление санузла для маломобильных групп населения.

В рамках ремонта в поликлинике будут установлены системы средств информации и сигнализации об опасности. Комплексные системы предусматривают звуковую сигнализацию, визуальную и тактильную информацию с указанием направления движения и мест доступности для маломобильных групп населения.