Ещё
Детскую стоматологическую поликлинику №46 в Москве приспособят для инвалидов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детскую стоматологическую поликлинику №46 в Москве приспособят для инвалидов 

РИАМО 1 час назад
Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию мероприятий по приспособлению доступности инвалидов и иных маломобильных групп населения в ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №46 департамента здравоохранения Москвы», говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.
«В рамках программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы» детская стоматологическая поликлиника №46 по адресу: улица Новогиреевская, дом 17, район Перово, Восточный административный округ, будет приспособлена для доступа маломобильных групп населения», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
По его словам, в поликлинике отремонтируют лестницу входной группы, установят наружные пандусы для маломобильных групп населения с ограждением, а также заменят напольное покрытие крыльца на бетонную плитку, препятствующую скольжению.
Входной тамбур, пути передвижения внутри здания, а также дверные проемы будут расширены. На первом этаже здания предусматривается приспособление санузла для маломобильных групп населения.
В рамках ремонта в поликлинике будут установлены системы средств информации и сигнализации об опасности. Комплексные системы предусматривают звуковую сигнализацию, визуальную и тактильную информацию с указанием направления движения и мест доступности для маломобильных групп населения.
«Создание в столице комфортных условий для жизни маломобильных групп населения, адаптация объектов под их нужды, обеспечение безбарьерного доступа в учреждения города — важная часть работы правительства Москвы. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, с каждым годом столица становится более комфортной для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Леонов.
РИАМО: последние новости
Библиотеки Подмосковья подготовили мероприятия ко Дню космонавтики Электрички на Ярославском направлении МЖД 7–8 апреля будут ходить по обычному расписанию В Вербное воскресенье Брынцалов пожелал всем православным благодати и достатка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии178
Россия определилась с украинской трубой93
Британия созывает СБ ООН81
Участники Саммита Америк встревожены7
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство35
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение