Детскую стоматологическую поликлинику №46 в Москве приспособят для инвалидов 

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию мероприятий по приспособлению доступности инвалидов и иных маломобильных групп населения в ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №46 департамента здравоохранения Москвы», говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.
«В рамках программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы» детская стоматологическая поликлиника №46 по адресу: улица Новогиреевская, дом 17, район Перово, Восточный административный округ, будет приспособлена для доступа маломобильных групп населения», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
По его словам, в поликлинике отремонтируют лестницу входной группы, установят наружные пандусы для маломобильных групп населения с ограждением, а также заменят напольное покрытие крыльца на бетонную плитку, препятствующую скольжению.
Входной тамбур, пути передвижения внутри здания, а также дверные проемы будут расширены. На первом этаже здания предусматривается приспособление санузла для маломобильных групп населения.
В рамках ремонта в поликлинике будут установлены системы средств информации и сигнализации об опасности. Комплексные системы предусматривают звуковую сигнализацию, визуальную и тактильную информацию с указанием направления движения и мест доступности для маломобильных групп населения.
«Создание в столице комфортных условий для жизни маломобильных групп населения, адаптация объектов под их нужды, обеспечение безбарьерного доступа в учреждения города — важная часть работы правительства Москвы. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, с каждым годом столица становится более комфортной для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Леонов.