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Ленобласть планирует за пять лет удвоить производство тепличных овощей и зелени
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Ленобласть планирует за пять лет удвоить производство тепличных овощей и зелени 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Ленинградская область планирует в течение пяти лет удвоить объем производства овощей и зелени в теплицах, сообщил в четверг губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"В этом году мы хотим на 15% увеличить объем производства овощей и зелени в теплицах, а в ближайшие пять лет удвоить производство", — сказал Дрозденко во время открытия нового тепличного комплекса агрохолдинга «Выборжец» для выращивания свежей зелени и овощей во Всеволожском районе Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС. По данным пресс-службы областного правительства, в 2017 году сельхозпредприятия Ленинградской области произвели 26,8 тыс. тонн тепличной продукции.
Губернатор сообщил, что аграрный сектор в регионе развивается опережающими темпами. «По итогам 2017 года сельское хозяйство Ленинградской области впервые достигло цифры 100 млрд рублей [объем производства продукции сельского хозяйства составил 103,5 млрд рублей]. Мы должны были достичь эту цифру в следующем году, но благодаря упорной работе наших селян эта цифра достигнута раньше. Мы производим 41% объема сельскохозяйственной продукции всего северо-западного региона, и „Выборжец“ входит в десятку компаний-лидеров по производству овощей закрытого грунта в России», — сказал Дрозденко.
По его словам, Ленинградская область готова обеспечить овощами из теплиц не только своих жителей, но и соседние регионы. «У нас есть хорошие перспективы. Рядом с нами есть огромный потребительский „пылесос“ — это город Санкт-Петербург, рядом — Московская область, Москва, Центральная Россия, и нам действительно есть, куда расти», — сказал Дрозденко.
В открытии тепличного комплекса также приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что президент России поставил задачу к 2020 году полностью обеспечить потребности по основным видам сельхозпроизводства отечественными продуктами. «По расчетам Министерства сельского хозяйства, в России нужно построить еще не менее полутора тысяч гектаров теплиц», — сказала она.
Матвиенко отметила, что «агропромышленный комплекс стал драйвером развития экономики России, темпы прироста производства сельхозпродукции очень высокие». По оценке спикера Совета Федерации: «Ленинградская область является одним из лидеров развития агропромышленного комплекса не только на Северо-Западе, но и в России в целом».
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