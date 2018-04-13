С погостами непросто. В Красноярске заканчиваются места для похорон

С каждым месяцем ситуация с местами на кладбищах Красноярска становится всё критичнее. Может случиться так, что через год жителям негде будет хоронить своих умерших родственников. Но решение этого вопроса в мэрии и в горсовете пока остаётся только на уровне разговоров. В ситуации разбирался корреспондент «АиФ-Красноярск»

Ни кладбища, ни крематория

Проблема эта далеко не нова. О том, что кладбища на территории города переполнены, начали говорить больше десяти лет назад. Но то ли тема не очень приятная, то ли других проблем хватало, но ею в те годы особо не занимались. И когда количество мест под захоронения сократилось до критического, начались поиски земель под новое кладбище. Вновь заговорили о необходимости строительства крематория.

Три года назад появилась реальная надежда на новые погосты в Емельяновском районе между деревнями Творогово и Шуваево. В 2015 году был заказан проект кладбища с крематорием площадью 25 гектаров. Но в 2017 году против строительства взбунтовались местные жители, они опасались засилья паразитов, заражения грунтовых вод, огромного потока транспорта и бомжей, которые будут кормиться с могил. Такая же ситуация возникла и с землями в Берёзовском районе.

Примерно в это же время зашла речь о строительстве крематория на Северном шоссе. Инвестор проекта Виктор Суровцев запланировал построить здание крематория с двумя печами и двумя прощальными залами на участке 5 га. Но депутаты горсовета проект со скандалом отклонили, сравнив его строительство с Освенцимом

Сегодня в городе десять кладбищ, восемь из них закрыты для новых захоронений. По подсчётам мэрии, всего осталось около 7 тыс. свободных мест, в основном все на Шинном. На кладбище Бадалык бесплатные места остались у иудеев, католиков и представителей армянской церкви. Всех остальных упокоить здесь можно только за деньги. Например, элитный участок в самом начале кладбища с бетонными дорожками размером 2,5*5 м (для трёх могил) стоит полмиллиона рублей.

Надежда и разговоры

На восьми других кладбищах проводится только подзахоронение в родственные оградки, в могилу близкого родственника или в могилу «без хозяина» — места упокоения, которые не идентифицируются и на которые никто не приходит более 20 лет. По предварительным оценкам, с учётом того, что в год умирают 10-11 тыс. человек, этого городу хватит на год-полтора. Что же дальше?

В феврале этого года депутаты вновь заговорили о поиске земель под кладбище. Жёстко был поставлен вопрос о сроках. Депутаты договорились разработать маршрутную карту и начать решение проблемы. И показалось, даже появились реальные варианты.

«К нам обратились несколько предпринимателей, которые имели участки в Берёзовском районе, и предложили обсудить этот вопрос. Мы рассчитываем, что в течение 2 месяцев мы решим его и будем иметь земельный участок под кладбище», — говорил первый заместитель главы города Владислав Логинов ещё в начале февраля.

Чтобы не спугнуть удачный, по мнению мэрии, вариант, ни имён, ни конкретного места не называлось, но обещанные два месяца прошли, а ответов у мэрии больше не стало.

По поводу крематория пока тоже только одни разговоры. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин наконец заявил о необходимости строительства в миллионном городе крематория. «Считаю, общество у нас уже достаточно цивилизованное, развитое, поэтому, на мой взгляд, этот подход должен быть в цивилизованном городе, претендующем на статус столичного», — сказал глава города.

А между тем услугами крематория красноярцы пользуются. Около ста тел ежемесячно отправляют фирмы-посредники для кремации в Новосибирск . Администрация города подсчитала, что 6-7% горожан уже сейчас готовы пользоваться этой услугой. Правда, в настоящее время никто из инвесторов не высказал заинтересованности в его строительстве. Но Вячеслав Логинов уверен, что таковые найдутся. К концу года обещают окончательно прояснить этот вопрос, определиться и с местом под крематорий, который в идеале будет располагаться там же, где и кладбище. Главное, чтобы и в этот раз планы не оказались прожектами.

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Сегодня на территории Красноярска 10 кладбищ, большинство из них имеют статус закрытых.

Троицкое кладбище в Советском районе Красноярска — старейшее среди сохранившихся (основано в 1842 году). В 70-е годы XX века его хотели закрыть, но общественность не дала, в 1991-м появилась общественная организация, которая занялась восстановлением надгробий и сбором данных о захоронениях. Были обнаружены пять братских могил, в каждой из которых было погребено до 100 советских бойцов. Здесь могилы купца И. И. Кузнецова (1910 год), оперного певца П. И. Словцова (1934 год), декабриста В. Л. Давыдова (1855 год) и другие. С северной стороны к православному примыкает римско-католическое, с восточной — лютеранское. Далее к востоку от Закаченской слободки — магометанское, а за ним — еврейское, которое по сравнению с другими выглядит более цивилизованным.

Коркинское кладбище в Советском районе построено между корпусами Красноярского алюминиевого завода и Енисеем. Ранее рядом располагалась деревня Коркино, из-за плохой экологии её расселили в середине 2000-х.

На Торгашинском кладбище в Свердловском районе в 30-годы в том числе хоронили ссыльных, а в годы войны — депортированных калмыков, умерших по дороге и погибших в Красноярске японских военнопленных. В 50-е годы его забросили, в 90-е годы — закрыли. Несколько лет назад люди жаловались, что могилы размываются сточными водами, люди ходят мимо торчащих из земли гробов.

О Базайском кладбище в Свердловском районе на берегу реки Базаихи мало что известно. Оно давно закрыто для погребений.

На Злобинском кладбище в Кировском районе в годы Великой Отечественной войны хоронили солдат — у центральных ворот установлена мемориальная доска с их именами.

Николаевское кладбище в Октябрьском районе было организовано в 1908 году как последнее пристанище для железнодорожных рабочих. В 1911 году на кладбище построили деревянную церковь Святого Николая Мирликийского, она была в числе первых храмов, которые возобновили богослужения после гонений советского режима. Здесь находится много старинных захоронений, в том числе братская могила членов подпольной организации, казнённых в Гражданскую войну.

Берёзовское кладбище (территориально к Красноярску не относится) является действующим. Здесь в годы войны хоронили не переживших блокаду и эвакуацию жителей Ленинграда

Бадалыкское кладбище в Центральном районе было основано в 70-х годах XX века. В 2007 году кладбище было увеличено, и теперь его площадь составляет более 300 га. Оно является самым большим в России после Северного в Ростове-на-Дону. Здесь похоронены пассажиры вертолёта, потерпевшего крушение в апреле 2002 года в Ермаковском районе, среди которых был губернатор Красноярского края Александр Лебедь . На аллее Славы могилы хореографа Михаила Годенко, заслуженного художника России Якова Еселевича, заслуженного художника РСФСР Андрея Лекаренко, писателя Ивана Пантелеева и многих других.

Шинное кладбище на правом берегу является действующим. Здесь похоронен художник А. Г. Поздеев. В администрации кладбища собирается электронная база данных по всем захоронениям правобережных погостов. Записи из ветшающих похоронных журналов переводят в цифровую форму, что позволяет по паспортным данным найти место и номер погребения. Архивы всех левобережных захоронений Красноярска ведутся на кладбище Бадалык.