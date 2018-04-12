14— 17 апреля в Красноярске изменят схему движения транспорта возле кладбищ

Красноярске накануне и в день поминовения усопших изменят схему движения автотранспорта и парковки в районе городских погостов, сообщают в мэрии.

Поскольку Родительский день выпадает на вторник, рабочий день, большой поток посетителей на кладбищах ожидается в выходные. Поэтому для обеспечения безопасности с 14 по 17 апреля на всех городских кладбищах меняются правила остановки и стоянки автомобилей, будут ограничены въезды на погосты и изменены схемы движения на дорогах.

Так, полностью запретят остановку и стоянка машин с 07.00 14 апреля до 20.00 17 апреля на следующих участках: по ул. Грунтовая от стр. № 15 до стр. 21а (кладбище «Злобинское»), по пр. Свободный вдоль кладбища «Николаевское», по ул. Енисейский тракт вдоль кладбища «Бадалык», по проезду-дублёру вдоль кладбища «Бадалык», по ул. 4-я Шинная вдоль кладбища «Шинное», по ул. Базайская вдоль кладбища «Базайское», по ул. Шахтёров от ул. Игарская до ул. Дудинская, по ул. Дудинская от здания № 12а до ул. Шахтёров.

С 19.00 16 апреля до 20.00 17 апреля будет запрещён въезд на проезд-дублёр улицы Енисейский тракт вдоль кладбища «Бадалык» от строения № 33/1 до здания № 45 ст. 7 по ул. Енисейский тракт. Также место для поворота (разворота) на регулируемом перекрёстке по ул. Енисейский тракт в районе здания № 2/1 и съезд с ул. Енисейский тракт на проезд-дублёр в районе площадки весового контроля. В районе Николаевского кладбища будет закрыт левый и правый повороты с пр. Свбодный на ул. Пролетарская и проезд по этой улице вдоль кладбища «Николаевское».