Ещё
Фонтаны Балашихи запустят до наступления майских праздников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фонтаны Балашихи запустят до наступления майских праздников 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
До наступления майских праздников мы планируем запустить в Балашихе все фонтаны. Всего в городском округе заработают 10 фонтанов
Сергей Юров.
Он добавил, что перед запуском все фонтаны обследуют. Будет проверено состояние электросетей, вентиляции, щитков, запорной арматуры, форсунок, электродвигателей, камер, в которых установлено насосное оборудование. При необходимости некоторые элементы заменят.
Обслуживанием фонтанов в Балашихе занимается муниципальное учреждение
«Благоустройство-Балашиха». На содержание фонтанов на 2018 год из бюджета городского округа выделено более двух миллионов рублей.
360tv.ru: последние новости
Квест «Станция МИР» и встреча молодежи с космонавтами состоятся 12 апреля в Звездном городке Парусный паром впервые вышел в Балтийское море Полиция назначила проверку по факту избиения пенсионера‐инвалида в Кирово‐Чепецке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии180
Россия определилась с украинской трубой94
Британия созывает СБ ООН80
Участники Саммита Америк встревожены7
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство35
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение