Фонтаны Балашихи запустят до наступления майских праздников

Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

До наступления майских праздников мы планируем запустить в Балашихе все фонтаны. Всего в городском округе заработают 10 фонтанов

Он добавил, что перед запуском все фонтаны обследуют. Будет проверено состояние электросетей, вентиляции, щитков, запорной арматуры, форсунок, электродвигателей, камер, в которых установлено насосное оборудование. При необходимости некоторые элементы заменят.

Обслуживанием фонтанов в Балашихе занимается муниципальное учреждение

«Благоустройство-Балашиха». На содержание фонтанов на 2018 год из бюджета городского округа выделено более двух миллионов рублей.