Жители Хорошевки очистят от мусора территорию возле реки Таракановка

Первый общегородской субботник пройдет в ближайшую субботу, 14 апреля. Представители районной власти приглашают всех неравнодушных жителей Хорошевского присоединиться к этой акции. Как сообщил первый заместитель главы управы по вопросам строительства, реконструкции, ЖКХ и благоустройства Кирилл Крашенинников, весь необходимый инвентарь (грабли, лопаты, мусорные мешки, перчатки и прочее) будут выдавать на месте сотрудники коммунальных служб.

— Работы пройдут по двум адресам, — уточнил Крашенинников. — В качестве первой площадки мы выбрали территорию возле памятника легендарному Рихарду Зорге, расположенного на пересечении Хорошевского шоссе с улицей Зорге. Также работы по уборке мусора и листвы пройдут возле реки Таракановка.

Время сбора участников — 10.00.

Второй общегородской субботник пройдет в столичных районах 21 апреля. (то)