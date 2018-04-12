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Жители Хорошевки очистят от мусора территорию возле реки Таракановка
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Жители Хорошевки очистят от мусора территорию возле реки Таракановка 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Первый общегородской субботник пройдет в ближайшую субботу, 14 апреля. Представители районной власти приглашают всех неравнодушных жителей Хорошевского присоединиться к этой акции. Как сообщил первый заместитель главы управы по вопросам строительства, реконструкции, ЖКХ и благоустройства Кирилл Крашенинников, весь необходимый инвентарь (грабли, лопаты, мусорные мешки, перчатки и прочее) будут выдавать на месте сотрудники коммунальных служб.
— Работы пройдут по двум адресам, — уточнил Крашенинников. — В качестве первой площадки мы выбрали территорию возле памятника легендарному Рихарду Зорге, расположенного на пересечении Хорошевского шоссе с улицей Зорге. Также работы по уборке мусора и листвы пройдут возле реки Таракановка.
Время сбора участников — 10.00.
Второй общегородской субботник пройдет в столичных районах 21 апреля. (то)
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