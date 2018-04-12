Риск-ориентированный подход: кто может рассчитывать на снижение категории риска

Минтруд разъяснил, каким образом происходит присвоение той или иной категории риска компании или индивидуальному предпринимателю.

Уровень риска влияет на интенсивность проверок.

Например, высокий уровень риска предполагает одну проверку за два года работы, низкий уровень вообще освобождает работодателя от контроля.

Документ, в котором изложены критерии причисления деятельности работодателя к группам риска — постановление Кабмина от 01.09.2012 № 875.

Категории риска присваивают контролирующие органы по специальным формулам.

Раз в год категорию можно понизить до следующей.

На снижение категории влияет:

отсутствие в течение 3 лет смертельных случаев на производстве; отсутствие тяжелых случаев травматизма в течение года; отсутствие в течение года невыплат по зарплате; отсутствие за год вступивших в силу постановлений об административных нарушениях в области трудового права.

Если все перечисленные условия будут соблюдены, можно обратиться в соответствующий орган надзора с заявлением о пересмотре категории риска.