Ещё
Риск-ориентированный подход: кто может рассчитывать на снижение категории риска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Риск-ориентированный подход: кто может рассчитывать на снижение категории риска 

Время бухгалтера 1 час назад
Минтруд разъяснил, каким образом происходит присвоение той или иной категории риска компании или индивидуальному предпринимателю.
Уровень риска влияет на интенсивность проверок.
Например, высокий уровень риска предполагает одну проверку за два года работы, низкий уровень вообще освобождает работодателя от контроля.
Документ, в котором изложены критерии причисления деятельности работодателя к группам риска — постановление Кабмина от 01.09.2012 № 875.
Категории риска присваивают контролирующие органы по специальным формулам.
Раз в год категорию можно понизить до следующей.
На снижение категории влияет:
отсутствие в течение 3 лет смертельных случаев на производстве; отсутствие тяжелых случаев травматизма в течение года; отсутствие в течение года невыплат по зарплате; отсутствие за год вступивших в силу постановлений об административных нарушениях в области трудового права.
Если все перечисленные условия будут соблюдены, можно обратиться в соответствующий орган надзора с заявлением о пересмотре категории риска.
ПИСЬМО Минтруда РФ от 01.03.2018 № 66-11-1  Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Можно обжаловать бездействие ИФНС, которая не ликвидирует однодневки Юрлицо не обязательно ликвидируется, если год бездействует Жена может оказать мужу экономически оправданные услуги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии178
Россия определилась с украинской трубой93
Британия созывает СБ ООН81
Участники Саммита Америк встревожены7
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство35
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение