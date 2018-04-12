В «Газпроме» прокомментировали слухи об уходе Миллера и будущем «Зенита»

Ранее появилась информация, согласно которой Миллер написал заявление об уходе с должности председателя правления «Газпрома», что якобы может иметь серьёзные последствия для дальнейшей судьбы «Зенита».

«Подобная «информация» появляется регулярно с момента назначения Алексея Миллера на должность председателя правления ПАО «Газпром» в 2001 году, то есть уже почти 18 лет.

Как это отразилось на футбольном клубе «Зенит» — вы можете сделать выводы сами», — сообщили в пресс-службе «Газпрома» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.