Ещё
«Газпром» может выплатить дивиденды за 2017 год в размере 8,04 рубля на акцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» может выплатить дивиденды за 2017 год в размере 8,04 рубля на акцию 

Rambler News Service 1 час назад
Правление «Газпрома» предложило совету директоров компании выплатить дивиденды по итогам 2017 года в размере 8,04 рубля на акцию, говорится в сообщении газового холдинга.
«Правление подготовило предложения совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2017 году. В частности, предлагаемый размер дивидендов составляет 8,04 рубля на одну акцию (на уровне предыдущего года)», — говорится в сообщении.
Как отмечает компания, и таким образом, «Газпром» продолжает придерживаться политики, направленной на сохранение объема дивидендных выплат на уровне не ниже уже достигнутого компанией с учетом необходимости сохранения высокой степени финансовой устойчивости и реализации приоритетных стратегических проектов.
Правление также одобрило предложение провести годовое общее собрание акционеров «Газпрома» 29 июня 2018 года в Санкт-Петербурге.
Кроме того, правление приняло решение предложить совету директоров внести на утверждение собранием акционеров кандидатуру ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) в качестве аудитора «Газпрома».
Rambler News Service: последние новости
Генпрокуратуру попросили лишить Тулеева депутатского мандата Адвокат: Сечин заявил в суде, что Улюкаев потребовал взятку на лестнице Совет директоров прекратил полномочия гендиректора «Саратовских авиалиний»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии165
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»211
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса308
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство18
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию127
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение