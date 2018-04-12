«Газпром» может выплатить дивиденды за 2017 год в размере 8,04 рубля на акцию

Правление «Газпрома» предложило совету директоров компании выплатить дивиденды по итогам 2017 года в размере 8,04 рубля на акцию, говорится в сообщении газового холдинга.

«Правление подготовило предложения совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2017 году. В частности, предлагаемый размер дивидендов составляет 8,04 рубля на одну акцию (на уровне предыдущего года)», — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, и таким образом, «Газпром» продолжает придерживаться политики, направленной на сохранение объема дивидендных выплат на уровне не ниже уже достигнутого компанией с учетом необходимости сохранения высокой степени финансовой устойчивости и реализации приоритетных стратегических проектов.

Правление также одобрило предложение провести годовое общее собрание акционеров «Газпрома» 29 июня 2018 года в Санкт-Петербурге

Кроме того, правление приняло решение предложить совету директоров внести на утверждение собранием акционеров кандидатуру ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) в качестве аудитора «Газпрома».