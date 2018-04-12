Минпромторг готов поддержать «Русала»

"Как «Русал» обратится к нам за поддержкой, мы тут же ее постараемся оказать. Поддержка — это конкретное мероприятие, конкретные меры, у нас есть сегодня контурные инструменты, если их где-то нужно будет перенастроить, мы оперативно это сделаем", — сказал Мантуров.

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.