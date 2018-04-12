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Минпромторг готов поддержать «Русала»
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Минпромторг готов поддержать «Русала» 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство постарается оказать поддержку компании «Русал», попавшей под новые санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Как «Русал» обратится к нам за поддержкой, мы тут же ее постараемся оказать. Поддержка — это конкретное мероприятие, конкретные меры, у нас есть сегодня контурные инструменты, если их где-то нужно будет перенастроить, мы оперативно это сделаем", — сказал Мантуров.
Ранее сообщалось, что основной акционер «Русала» Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров "Норникеля".
Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.
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