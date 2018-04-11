Ох уж эти ваши чатики! Как редактор БигПикчи 5 дней пользовалась только мессенджерами

Так вышло, что надо мной в редакции почему-то все время ставят эксперименты. Дело в моей безотказности. Кто-то может сказать коллегам: «Идите лесом», а кто-то нет. Вот я из тех, которые «нет».

В прошлый четверг в очередной раз попала под горячую руку. Вечером мне вручили новенькую сим-карту Yota со словами: «До вторника тебе можно пользоваться только мессенджерами и принимать только входящие звонки». Сим-карту я безропотно приняла и еще подумала: «Тоже мне, эксперимент. Я и так только мессенджерами пользуюсь».

Все оказалось сложнее, чем я думала. Давайте обо всем по порядку.

Почему только мессенджеры?

Мобильный оператор Yota выдвинул гипотезу, что минуты нам больше не нужны. То есть теперь для общения с друзьями, родственниками и коллегами вполне достаточно гигабайтов — мы ведь и так уже давно пересели на мессенджеры и практически перестали звонить. Вместе с гипотезой Yota «выдвинула» новый тариф специально для смартфонов. В нем можно полностью отказаться от минут, SMS и самостоятельно выбрать для своего тарифа безлимитное использование тех мессенджеров и приложений, которые вам действительно нужны.

Я выбрала все. В Telegram и Facebook — работа, во «ВКонтакте» (по необъяснимой причине) три общих чата с друзьями, в WhatsApp — мама, в Skype — подрядчики.

А еще обязательно YouTube, в котором этот наш любимый Дудь и этот мой любимый Трансформатор. Ну и Instagram — куда ж без него. Вдобавок докинула себе 2 ГБ дополнительного трафика. От минут и SMS отказалась совсем. Первое было условием эксперимента, а второе уже стало привычкой — кажется, SMS мне теперь шлют только банки да магазин «Подружка». Зачем они мне?

В итоге приложение Yota посчитало, что в месяц мне придется платить 445 рублей. 445! При условии, что со своим нынешним оператором я плачу 1000.

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, наверняка связь будет безобразная», — решила я и улеглась спать с новой симкой в смартфоне.

Был бы у них бот, все было бы по-другому!

Вот это была самая сложная часть эксперимента. Сфера услуг развивается семимильными шагами, но, что удивительно, до сих пор не совершила переход на невербальное общение. Вот эти ваши call-центры, телефонные службы поддержки и прочее: зачем? Если можно наладить бота в Telegram (дай бог, чтобы не закрыли!) или сделать чат со службой поддержки. За пять дней выяснилось, что сфера услуг отказаться от минут не готова от слова «совсем».

За эти пять дней я совершила одну ошибку и один маленький прорыв. Ошибка была в том, что на пятницу мы заказали домой доставку куличей. Разумеется, в анкете я оставила свой старый номер телефона. Из-за этого курьер, который должен был отдать мне выпечку до 12:00, полчаса вертелся у подъезда. Ситуация решилась, только когда я в беспочвенном гневе начала писать в чат доставки на сайте (звонить-то нельзя!) и поняла, что сама виновата: «Нового номера никто не знал, курьер ни в чем не виноват — стоит под вашим подъездом, не знает, дома вы или нет». Пришлось идти встречать.

А вот был бы у них бот, все было бы по-другому!

Когда пытаешься приобщить Нурбека к «диджитол»

Маленьким прорывом считаю то, что приобщила таксиста Нурбека к Telegram. Когда он в субботу вечером не мог найти наш офис, в чате Uber (святые люди делают это такси, ей-богу) пришлось объяснить Нурбеку, что звонить мне нельзя под страхом смерти, поэтому ему придется установить какой-нибудь мессенджер. Он сначала ничего не понял, зато потом спросил, какой лучше. В общем, удачно все сложилось: таксисту я все-таки дозвонилась через «телегу», переплачивать не пришлось, доехала вовремя.

Бабуля не прониклась

Удивительно, но с родственниками вообще не было проблем. Кажется, моя семья переползла в Facebook и WhatsApp еще до того, как это стало мейнстримом. В фейсбучной ленте вся жизнь родных всегда остается на виду. Все знают, кто, куда и на сколько уехал, какая там погода и как нынче в Иерусалиме вернее говорить — «песах» или «пейсах». А еще вся моя фанатская красно-синяя часть семьи знает, что я периодически снимала «Спартак» , и иногда угрожает мне в комментариях. По-доброму. В общем, настоящая семейная идиллия.

Наше общение с мамой давно перетекло в WhatsApp. По нему удобно (читай: бесплатно) звонить, когда я в командировках, а еще по нему же можно пересылать мне половину интернета 2000-х: смешные картинки и видео с котами. Иногда приходится играть по ее правилам.

Единственный, кто был не готов к моему переходу на мессенджеры, — бабуля. Она вот упорно не понимала, почему я не позвонила ей на Пасху, а все пыталась передать через других. Сама она мне звонить отказалась и, кажется, обиделась.

Попробую уговорить бабулю

С друзьями словами только о плохом

Я не знаю, как в вашей компании, а в нашей уже давно звонят по телефону либо чтобы денег одолжить, либо когда случилось что-то очень страшное. В других ситуациях все общение происходит в чатах — организовать встречу, весенний сплав на байдарках, пригласить на свадьбу — со всем этим успешно и удобно справляются социальные сети. Единственное, что я консервативно не позволю себе делать сообщением, — поздравлять с праздниками. Но это только потому, что трепаться очень люблю.

Я уверена, что мои друзья даже не заметили перемен — с отказом от минут в нашем общении ничего не изменилось.

Коллегам все равно

Надо понимать, что первые полгода работы в БигПикче я почти не знала мобильных номеров своих коллег, потому что все общение происходило через почту и фейсбучный мессенджер. Единственный момент, который я не учла, — новые партнеры. В рабочем угаре я совершенно забыла предупредить уважаемых людей, что пару дней не имею права звонить им и говорить: «Спасибо за встречу». Но ситуация обошлась — почта с лихвой заменила долгие телефонные разговоры.

Честно говоря, оно и к лучшему. Никогда не замечали, как во время телефонного разговора зачастую несете какую-то необдуманную дурь? То ли дело почта — мысль волшебным образом логично стелется в письме, да и аргументы в письменных спорах получаются самые блестящие. Не то что эти наши «э-э-э» и «м-м-м» в разговорной речи. Есть шанс сойти за умного человека.

Стоит ли говорить, что для каждого нового проекта создается отдельный чат? И это круто — потому что в нем все макеты, документы, идеи, мысли. В нем всегда есть кто-то, кто сможет ответить на твой дебильный вопрос в полпервого ночи. Поддержка уровня «бог».

Почему минуты — пережиток прошлого?

На деле получается, что все мое окружение давно готово к отказу от минут. Страдает пока только сфера услуг, но и тут самые продвинутые ее представители дают надежду на то, что нам не нужно будет платить за разговоры. Будем надеяться, что остальные подтянутся совсем скоро. В конце концов, даже осмотр у врача уже можно проходить через Skype!

Публикация от Oh, Golovanova (@tough_vaflia_street)

20 Мар 2018 в 12:44 PDT Да и деловое общение через почту и чаты уже давно стало неким правилом этикета. Ты не вторгаешься в личное пространство, даже если в забытьи отправишь письмо в 12 ночи; у тебя всегда есть возможность хорошо обдумать ответ и пропасть из онлайна, если того требует твоя личная жизнь. Интернет истерит, что с социальными сетями приватность пропала, но с другой стороны — добавилась некая новая форма свободы. Ты всегда остаешься в контакте с нужными людьми, но вступаешь в диалог исключительно тогда, когда это удобно тебе.

Публикация от Oh, Golovanova (@tough_vaflia_street)

18 Фев 2018 в 1:08 PST А еще есть дети. То самое новое поколение, которое не признает старые уклады, забывает звонить родителям и вообще проводит полжизни онлайн. Наверное, с таким тарифом с ними легче будет общаться: вы, с одной стороны, переходите в ту зону общения, к которой привыкло ваше чадо, с другой — экономите. 445 рублей вместо 1000 — шутка ли?

Ну и наконец, будете на улице, просто посмотрите по сторонам: вы поймете, что тех, кто смотрит в смартфон, гораздо больше, чем тех, кто этот смартфон прикладывает к уху. Это ли не знак?

Отказаться от минут