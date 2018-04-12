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Дмитрий Песков: Для замены Telegram выбор достаточно богатый
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Дмитрий Песков: Для замены Telegram выбор достаточно богатый 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Представители мессенджера не исполнили требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 апреля заявил, что на данный момент он не может сказать, на что заменят мессенджер Telegram в случае его блокировки, однако он отметил, что «выбор богатый».
— Чем заменить (Telegram, — прим. «ВМ») пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый, — сказал он.
По его словам, нужно дождаться итогов рассмотрения иска о блокировке мессенджера. При этом он добавил, что «закон есть закон», передает «Интерфакс».
Напомним, что Таганский суд столицы 13 апреля приступит к рассмотрению дела по существу заявления Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ.
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