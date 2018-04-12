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В Благовещенском храме на Красноармейской помолятся о даровании детей
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В Благовещенском храме на Красноармейской помолятся о даровании детей 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В субботу, 14 апреля, в Благовещенском храме на Красноармейской улице отслужат молебен о даровании чад. Богослужение будет проходить перед иконой «Пояс Пресвятой Богородицы». Об этом сообщили в администрации храма.
— В настоящее время каждая пятая российская супружеская пара сталкивается с трудностями при реализации одной из главных функций семейной жизни — репродуктивной. Причины бесплодия могут быть разными, но для верующего человека главной составляющей жизни является духовность, которая влияет и на психологическое состояние, и даже на физическое, — пояснил представитель храма.
Начало в 10.15. После службы желающие смогут побеседовать со священником.
Храм расположен в Петровском парке по адресу ул. Красноармейская, д. 2. (мю)
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