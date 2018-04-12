В Благовещенском храме на Красноармейской помолятся о даровании детей

В субботу, 14 апреля, в Благовещенском храме на Красноармейской улице отслужат молебен о даровании чад. Богослужение будет проходить перед иконой «Пояс Пресвятой Богородицы». Об этом сообщили в администрации храма.

— В настоящее время каждая пятая российская супружеская пара сталкивается с трудностями при реализации одной из главных функций семейной жизни — репродуктивной. Причины бесплодия могут быть разными, но для верующего человека главной составляющей жизни является духовность, которая влияет и на психологическое состояние, и даже на физическое, — пояснил представитель храма.

Начало в 10.15. После службы желающие смогут побеседовать со священником.

Храм расположен в Петровском парке по адресу ул. Красноармейская, д. 2. (мю)