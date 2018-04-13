В СВАО до 2020 года появится четыре путепровода

Пять путепроводов через железнодорожные пути получит Москва до 2020 года. Четыре из них будут располагаться в Северо-Восточном округе.

Путепровод между СВАО и САО начнут строить уже в этом году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв. Он протянется через пути Савёловского направления МЖД от улицы 800-летия Москвы до Инженерной и соединит районы Восточное Дегунино и Алтуфьевский, а также Дмитровское и Алтуфьевское шоссе.

Будет и еще один путепровод через Савёловскую железную дорогу — второй мост обеспечит выезд с Проектируемого проезда №2236 на улицу Хачатуряна.

Путепровод между улицами Добролюбова и Складочной свяжет районы Бутырский и Марьина Роща. После его открытия можно будет выехать с Алтуфьевского шоссе на ул. Сущёвский вал в районе Савёловского вокзала.