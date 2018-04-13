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В СВАО до 2020 года появится четыре путепровода
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В СВАО до 2020 года появится четыре путепровода 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Пять путепроводов через железнодорожные пути получит Москва до 2020 года. Четыре из них будут располагаться в Северо-Восточном округе.
Путепровод между СВАО и САО начнут строить уже в этом году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв. Он протянется через пути Савёловского направления МЖД от улицы 800-летия Москвы до Инженерной и соединит районы Восточное Дегунино и Алтуфьевский, а также Дмитровское и Алтуфьевское шоссе.
Будет и еще один путепровод через Савёловскую железную дорогу — второй мост обеспечит выезд с Проектируемого проезда №2236 на улицу Хачатуряна.
Путепровод между улицами Добролюбова и Складочной свяжет районы Бутырский и Марьина Роща. После его открытия можно будет выехать с Алтуфьевского шоссе на ул. Сущёвский вал в районе Савёловского вокзала.
Андрей Бочкарёв также подчеркнул, что путепроводы через ж/д пути появятся в составе крупных развязок на участках Северо-Западной и Северо-Восточной хорды и Южной рокады. Через пути Ярославского направления тоже протянется мост. Он обеспечит проезд с ул. Менжинского на ул. Дудинка и выезд с Алтуфьевского шоссе через ул. Хачатуряна, Северный бульвар, проезд Дежнева, ул. Менжинского и Дудинка на Ярославское шоссе.
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