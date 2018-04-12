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В Вешняках поздравляли юбиляров по поручению президента РФ
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В Вешняках поздравляли юбиляров по поручению президента РФ 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Во исполнение поручения президента России, касающегося ветеранов и участников Великой Отечественной войны, в прошлом году управа района Вешняки поздравляла юбиляров. Об этом сообщил глава управы района Вешняки Сергей Махов.
Он разъяснил, что в 2017 году сотрудники управы района поздравляли ветеранов и участников Великой Отечественной войны с их юбилейными днями рождения совместно с представителями Отдела социальной защиты населения района Вешняки и членами местного Совета ветеранов.
Сергей Михайлович уточнил, что тем вешняковцам, кому исполнялось 90, 95, 100 и более лет, вручались поздравления Президента России. Всего за прошлый год поздравления и памятные подарки получили 212 человек.
Кроме того, три вешняковских семьи были награждены грамотами и памятными знаками за сохранение прочных семейных традиций ко Дню семьи, любви и верности.
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