В Вешняках поздравляли юбиляров по поручению президента РФ

Во исполнение поручения президента России, касающегося ветеранов и участников Великой Отечественной войны, в прошлом году управа района Вешняки поздравляла юбиляров. Об этом сообщил глава управы района Вешняки Сергей Махов.

Он разъяснил, что в 2017 году сотрудники управы района поздравляли ветеранов и участников Великой Отечественной войны с их юбилейными днями рождения совместно с представителями Отдела социальной защиты населения района Вешняки и членами местного Совета ветеранов.

Сергей Михайлович уточнил, что тем вешняковцам, кому исполнялось 90, 95, 100 и более лет, вручались поздравления Президента России. Всего за прошлый год поздравления и памятные подарки получили 212 человек.

Кроме того, три вешняковских семьи были награждены грамотами и памятными знаками за сохранение прочных семейных традиций ко Дню семьи, любви и верности.