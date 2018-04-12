Проект «Активный гражданин» открывает серию ежегодных голосований, в которых можно оценить работу участковых врачей и медсестер

Любая медицинская специальность — это призвание. Призвание лечить и спасать жизни людей. Ежегодные конкурсы позволяют каждому жителю Москвы оценить работу столичных медицинских работников.

Главная ценность в жизни каждого человека — здоровье. Сохранять его нам помогают врачи и медсестры, представители самой гуманной профессии в мире. Проект «Активный гражданин» совместно с Департаментом здравоохранения открывает серию ежегодных голосований, в которых жители всех столичных округов могут оценить работу участковых врачей и медсестер, таким образом, сказав «спасибо» любимому доктору.

Уже сейчас в проекте можно оценить профессионализм участковых терапевтов или врачей общей практики, затем откроется голосование за лучших участковых педиатров столицы и завершит конкурс голосование за лучших участковых детских медицинских сестер. Любой желающий может отметить работу своего районного врача, поставив ему за работу балл по шкале от 10 до 1 (10 — «отлично», а 1 — «очень плохо»). Затем подсчитывается средний балл для каждого, причем для врачей взрослой поликлиники необходимо минимум 70 голосов, а для медработников детских поликлиник — минимум 40. 10 участников конкурса, набравших наивысший средний балл, становятся победителями.

В конкурсе могут принять участие все участковые врачи-терапевты и врачи общей практики, участковые врачи-педиатры и участковые медицинские сестры детских поликлиник, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы, которые вели прием пациентов в 2017 году не меньше 3 месяцев.

С каждым годом все больше москвичей хотят поддержать своего доктора. Только в прошлом году по каждой номинации голосовало более 260 тысяч человек, и мы надеемся, что сейчас москвичи будут также активны», — отмечает Алексей Хрипун , руководитель Департамента здравоохранения города Москвы.