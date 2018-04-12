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На Старом Гае приведена в порядок собачья площадка
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На Старом Гае приведена в порядок собачья площадка 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Жительница района Вешняки Виктория Дмитриева написала сообщение на портал «Наш город», в котором она пожаловалась на некачественное содержание одной из площадок для выгула собак.
По свидетельству жительницы, на площадке для выгула собак, которая находится по адресу: ул. Старый Гай, дом 2 корпус 2, требуется выполнить ремонт барьеров. Кроме того, Виктория Дмитриева обратила внимание ответственных лиц на то, что на территории скопилось слишком много грязи и мусора. Жительница призвала решить данные проблемы.
По вышеуказанному адресу был произведен ремонт барьеров, территория собачьей площадки приведена в порядок. В настоящий момент площадка на Старом Гае находится в надлежащем состоянии. Об этом жительницу уведомил глава управы района Вешняки Сергей Махов.
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