Как остановить роботов-убийц

США, Китай, Израиль, Россия, Южная Корея и Великобритания занимаются разработкой автономных систем вооружений. Если этот тренд будет развиваться, человек выпадет из цепочки принятия решений для выполнения военных операций. Ни одна страна в мире не останется в безопасности перед неожиданными, сокрушительными атаками.

Активисты, выступающие за международный запрет на разработку и внедрение роботов-убийц, разочарованы чрезвычайно медленным процессом обсуждения этого вопроса в ООН . По словам одного из активистов, автономные летальные боевые комплексы (АЛБК), вступив в противостояние друг с другом на боле боя могут в короткие сроки привести к «абсолютному опустошению». Такой сценарий, по словам профессора Ноэля Шарки (Noel Sharkey) из Университета Шеффилда, не так фантастичен, как это могло быть еще пять лет назад, когда была создана группа из 64 НКО по противодействию развития АЛБК. Эта тема стала предметом обсуждения ученых и активистов из более чем 80 стран на конференции в Женеве.

Активисты настаивают на проведении прямых переговоров между сторонами в следующему году в рамках ООН для заключения предварительного соглашения о запрете роботов-убийц к 2019 году. Речь идет не об отказе от функций роботов, которые могут быть полезны при поиске и спасении людей, обезвреживании бомб и множестве других задач, слишком опасных или слишком обременительных для людей. Активисты настаивают запрете АЛБК, обладающих функциями выбора цели с последующим ее уничтожением без участия человеческого фактора.