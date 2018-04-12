Уфа и Бишкек подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве

Бишкеке прошел V Международный форум лучших муниципальных практик Союза российских городов. Здесь собрались представители муниципалитетов и органов местного самоуправления 150 городов мира. В ходе форума с Уфой был подписан ряд соглашений о дружбе и сотрудничестве и протоколов о намерениях между городами, которые станут основой для дальнейшего налаживания всесторонних связей между городами, создадут хорошие перспективы для укрепления дружбы и сотрудничества.

Документ скрепили подписями председатель Союза местных самоуправлений Кыргызской Республики Эмилбек Алымкулов и Президент МАГ, глава администрации Ирек Ялалов . А после представители городов обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Стороны отметили, что двум близким по духу и культуре городам есть чему друг у друга поучиться.

Также в ходе встречи было обсуждено сотрудничество в сферах спорта, образования, культуры, возможности обмена опытом в сфере благоустройства городских территорий, развития инфраструктуры. Отмечено, что необходимо стремиться к более тесному взаимодействию деловых кругов Уфы и Бишкека, поскольку это залог успешной реализации инвестиционного потенциала.

Ирек Ялалов рассказал об Уфе, о потенциале столицы Башкирии , затронул важнейшие направления городского развития, начиная от промышленности, благоустройства и заканчивая культурой, спортом.

Кстати, на форуме столица Башкирии была признана лучшей в номинации «Экономика» за опыт создания и развития бизнес-инкубатора.