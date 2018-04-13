РФПЛ представит новый логотип в ближайшее время

ТАСС , 13 апреля. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) дорабатывает детали нового логотипа лиги, его презентация состоится в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.

В феврале директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин заявил, что лига в рамках общего ребрендинга обновит логотип с сезона-2018/19.

"Разработка визуальных элементов и нового фирменного стиля РФПЛ проходит на конкурсной основе. Для проведения конкурса была создана рабочая группа и привлечены ведущие брендинговые агентства. На одном из этапов состоявшегося конкурса агентствами были представлены идеи и концепции нового логотипа премьер-лиги и элементов фирменного стиля. В настоящий момент выбрана одна из концепций, которая дорабатывается уже в деталях, как мы заявляли ранее, представление нового логотипа состоится в ближайшее время", — сказано в сообщении РФПЛ.

"Целью ребрендинга является формирование современного узнаваемого образа, отражающего стратегические задачи лиги по созданию зрелищного, конкурентного и коммерчески успешного чемпионата России по футболу", — также говорится в заявлении лиги.

РФПЛ была основана в 2001 году и проводит чемпионат страны по футболу с 2002 года. Права на проведения чемпионата действуют до 2022 года.