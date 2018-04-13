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Мутко: изменение бренда по сути не даст РФПЛ ничего нового, надо начинать с другого
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Мутко: изменение бренда по сути не даст РФПЛ ничего нового, надо начинать с другого 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бренд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) важен, но организация должна начинать изменения с другого. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
В феврале директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин заявил, что лига в рамках общего ребрендинга обновит логотип с сезона-2018/19. В четверг рабочие варианты логотипа были опубликованы изданием «Спорт-Экспресс».
"Отмечу, что РФПЛ — самостоятельное юридическое лицо, ее учредителями являются клубы, но в моем понимании должны быть определенные приоритеты. Разве после смены бренда, к примеру, в Уфе вместо пяти тысяч человек на стадион начнут ходить двадцать? Да, бренд и имидж важны, но не в этом дело, не с этого надо начинать, изменение бренда само по себе ничего нового не даст. Надо менять систему лицензирования клубов, создавать возможности и условия для футбола", — считает Мутко.
"В Российском футбольном союзе (РФС) сейчас тоже начинают предлагать сменить бренд. Но вы действительно считаете, что все улучшится со сменой бренда?", — добавил вице-премьер.
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