А все-таки, она вертится? Появилось объяснение, почему вода не утекает с плоской Земли

Больше полувека прошло с первого полета человека в космос, однако до сих пор находятся те, кто уверен, что Земля на самом деле плоская, совсем не вращается и что это всего лишь диск с одним полюсом. Корреспонденты телеканала Москва 24 встретились с последователями идеи плоской планеты и попытались узнать, если ли смысл в борьбе шароверов с плоскоземельцами?

В московском планетарии среди всех этих шаров Валентина Владимирова чувствует себя, как в музее лженауки. Глядя на глобус, молодая женщина уверена, что ученые просто взяли земной диск и надули его. А вместе с тем — надули и всех людей, населяющих этот диск. Она искренне верит, что наша земля плоская, как блин. В качестве железного аргумента приводит рассказы бабушки, жившей в Гаграх.

"Гагры находятся где-то здесь, на побережье Черного моря (показывает на глобус — прим. ред.). Бабушка всегда мне говорила, что когда была хорошая погода, они видели берега Турции . Но Турция, если верить глобусу, находится вот здесь, больше чем в трехстах километрах! Как она могла это видеть, если земля — круглая?", — утверждает Валентина.

И уж точно Земля не вращается вокруг своей оси, продолжает рассуждения «плоскоземелец». И всякие там доказательства Фуко с его маятником, которые представлены все в том же планетарии, — «такой же обман».

"Может быть, что там какие-то магниты установлены, может, его просто притягивают. Ну как рулетка же есть в казино. Если мы движемся вокруг Солнца, да еще вокруг своей оси…", — настаивает она.

Видимо, от такого обилия вращений, нас всех, все население Земли неминуемо бы укачало. Тем временем, разговором корреспондента Москвы 24 с «плоскоземельцем» заинтересовались другие посетители.

Небольшой опрос показал, что многие списывают интерес к плоской земле на весеннее обострение. Некоторые замечали, что при нынешнем уровне развития науки несколько странно верить в покрытые пылью веков суеверия, но оговаривались, что «блажен верующий».

Находились и те, кто с грустью говорил о деградации общественного мышления и «откате от науки». А один из опрошенных лично каждый рабочий день убеждается в шарообразности земли — он оказался пилотом. Но вера «плоскоземца» непоколебима.

Вот и Валентина утверждает, что даже дойдя до края Земли, упасть с нее нельзя, поскольку там стоит «что-то типа ледяной стены». Напоминает один популярный сериал, неправда ли?

И отчасти это правда: увидеть Антарктиду действительно дано не каждому. Но по совсем другим, далеко не мистическим причинам.

"Никто не проникает в Антарктиду, кроме специально подготовленных войск и людей. Это особая зона, где действует запретный режим посещения. Туристов возят на очень маленький участок, который находится близко к Южной Америке: чтобы посмотреть пингвинов. А вот на самый центр Антарктиды никого не пускают", — отмечает президент фонда Темпоральных исследований, анализа и прогнозов, кандидат технических и юридических наук Павел Свиридов

Всемирный заговор Теория правительственного заговора — основа идеи плоской земли. По мнению «плоскоземельцев», округлые формы планеты на снимках — фотомонтаж. Полеты на Луну и выходы в открытый космос снимают в павильонах киностудий. И одни из главных участников заговора — конечно же космонавты.

Летчик-космонавт Сергей Волков трижды летал в космос, в общей сложности почти 550 суток наблюдал фантастичексие виды из иллюминатора. Хотя самые фантастические вещи, говорит, творятся в основном на Земле — в головах некоторых людей.

"Самое распространенное — это, конечно, идея о том, что все космонавты дают подписку о неразглашении, что видели инопланетян. И это обычно вызывает улыбку, типа: «Да ладно? Не видели? Или видели, но ничего не подписывали?» И не подписывал ничего, и не видел. И никто мне не доплачивает, чтобы я говорил, что Земля — круглая. Я в этом деле волонтер", — смеется он.

Еще несколько лет назад, рассказывает Волков, разговоров о плоской Земле и не возникало — теперь это самый популярный вопрос на встречах с интересующимися космосом. Почему? Свою версию озвучил 13-летний популярный блогер Максим Ожерельев. Кстати, тоже плоскоземец.

"Люди не будут воевать с масонами за то, что «вы нами правите», они будут воевать между собой — «шароверы» будут воевать с «плоскоземельщиками». И люди просто забудут про масонов, которые все это создали. Если посмотреть, что сейчас происходит в России , — «шароверы» борются с «плоскоземельщиками». Борются и борются — а смысл-то какой?! Какой смысл спорить с атеистами?", — вопрошает молодой человек.

По большому счету, смысла в подобных спорах действительно нет. Ведь Конституция нашей страны гарантирует каждому гражданину свободу совести. То есть каждый может верить в то, что считает для себя правильным. Если, конечно, это не противоречит законодательству и не несет в себе опасности для других людей. Плоская наша Земля или шарообразная — не так важно. Главное, чтобы люди, населяющие ее, жили в мире.