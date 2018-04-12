Префект ЦАО Владимир Говердовский встретится с жителями Таганского района 25 апреля

Встреча префекта Центрального административного округа Владимира Говердовского с жителями Таганского района запланирована на 25 апреля. Мероприятие начнется в 19:00.

На встрече обсудят тему «О социально-экономическом развитии Таганского района». За час до начала мероприятия все желающие смогут проконсультироваться по своим вопросам у заместителей префекта, а также записаться на личный прием.