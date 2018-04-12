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Префект ЦАО Владимир Говердовский встретится с жителями Таганского района 25 апреля
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Префект ЦАО Владимир Говердовский встретится с жителями Таганского района 25 апреля 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Встреча префекта Центрального административного округа Владимира Говердовского с жителями Таганского района запланирована на 25 апреля. Мероприятие начнется в 19:00.
На встрече обсудят тему «О социально-экономическом развитии Таганского района». За час до начала мероприятия все желающие смогут проконсультироваться по своим вопросам у заместителей префекта, а также записаться на личный прием.
Встреча пройдет в помещении школы №480 имени Виктора Талалихина по адресу: улица Калитниковская, дом 22, строение 1.
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