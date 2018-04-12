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Преображенцы помогут библиотекам
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Преображенцы помогут библиотекам 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Заядлые читатели Преображенки могут принять участие в благотворительной акции «Скорая библиотечная помощь».
Столичный департамент культуры предложил жителям Москвы расстаться с прочитанными книгами в пользу библиотек. Замысел полезный, так как у многих столичных жителей наверняка есть книги, которые уже прочитаны и к которым они не планируют возвращаться. Так что свои домашние библиотеки можно почистить — и сделать при этом доброе дело. Для этого и запущена акция «Скорая библиотечная помощь». Каждый участник может добровольно отдать старые книги — чтобы они зажили новой жизнью в библиотеках разных городов России.
Сделать это просто. Книги нужно отвезти Центральную городскую деловую библиотеку по адресу: улица Бориса Галушкина, д. 19, корп. 1. Оттуда они отправятся в читальни разных городов и поселений нашей страны.
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