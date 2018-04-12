Преображенцы помогут библиотекам

Заядлые читатели Преображенки могут принять участие в благотворительной акции «Скорая библиотечная помощь».

Столичный департамент культуры предложил жителям Москвы расстаться с прочитанными книгами в пользу библиотек. Замысел полезный, так как у многих столичных жителей наверняка есть книги, которые уже прочитаны и к которым они не планируют возвращаться. Так что свои домашние библиотеки можно почистить — и сделать при этом доброе дело. Для этого и запущена акция «Скорая библиотечная помощь». Каждый участник может добровольно отдать старые книги — чтобы они зажили новой жизнью в библиотеках разных городов России

Сделать это просто. Книги нужно отвезти Центральную городскую деловую библиотеку по адресу: улица Бориса Галушкина, д. 19, корп. 1. Оттуда они отправятся в читальни разных городов и поселений нашей страны.