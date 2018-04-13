Ещё
В Рыбинске пропал 61-летний Алексей Лешонков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Рыбинске пропал 61-летний Алексей Лешонков 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В среду, 11 апреля, он отправился из дома на дачу в деревню Оборино. С тех пор местоположение мужчины не установлено. Волонтеры организации Ярспас начали распространение ориентировок.
Приметы пропавшего: на вид 60-65 лет, рост 172 сантиметра, среднего телосложения, голубые глаза, короткие русые волосы с сединой. Алексей Лешонков был одет в черную шапку, рыжую дубленку с белым мехом, синюю рубашку в клетку, черные спортивные штаны, высокие рыбацкие сапоги зеленого цвета. С собой у мужчины был велосипед.
Если вам что-либо известно о его местонахождении просьба звонить по телефонам: 02, 102 (с сотового) — полиция, 8 910 964 08 38 — ЯрСпас.
АиФ: последние новости
ПАО «ТНС энерго Ярославль» напоминает о проведении поверки приборов учета Ярославна стала новой солисткой группы ВИА ГРА В Ленинском районе Ярославля пропала 17-летняя девушка-подросток
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии91
В Балтийском море рухнул Ка-2934
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы40
РФ резко ответила на заявление США386
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН409
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:00
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии
Личный счет
00:53
В Сети набросились на Пугачеву
Шоу-бизнес
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение