В Рыбинске пропал 61-летний Алексей Лешонков

В среду, 11 апреля, он отправился из дома на дачу в деревню Оборино. С тех пор местоположение мужчины не установлено. Волонтеры организации Ярспас начали распространение ориентировок.

Приметы пропавшего: на вид 60-65 лет, рост 172 сантиметра, среднего телосложения, голубые глаза, короткие русые волосы с сединой. Алексей Лешонков был одет в черную шапку, рыжую дубленку с белым мехом, синюю рубашку в клетку, черные спортивные штаны, высокие рыбацкие сапоги зеленого цвета. С собой у мужчины был велосипед.

Если вам что-либо известно о его местонахождении просьба звонить по телефонам: 02, 102 (с сотового) — полиция, 8 910 964 08 38 — ЯрСпас.