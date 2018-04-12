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Госдума отклонила проект о штрафах за отсутствие рабочих мест для инвалидов
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Госдума отклонила проект о штрафах за отсутствие рабочих мест для инвалидов 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госдума РФ отклонила законопроект, устанавливающий административную ответственность в виде штрафов от 30 до 50 тысяч рублей для работодателей за неисполнение обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью в соответствии с установленной квотой.
Законопроектом предлагается установить, что за неисполнение обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты административную ответственность несут не только должностные лица, но и юридические лица. Штраф, предусмотренный законопроектом, составляет от 30 до 50 тысяч рублей.
По мнению авторов законопроекта, отсутствие инструмента по привлечению к ответственности непосредственно юридического лица снижает эффективность действия правовой нормы.
Согласно замечаниям профильного комитета, поставленные законопроектом цели оказались не подкреплены статистическими и аналитическими данными и расчетами. Кроме того, предлагаемый вариант сопряжен с абсолютно необоснованным, по мнению депутатов, привлечением к административной ответственности субъектов, которые на практике никак не причастны к возможному совершению правонарушений. Так, предлагается привлекать к ответственности юридические лица, но от их имени действуют должностные лица, которые как раз и являются теми субъектами, которые могут отказать инвалиду. На основании этого комитет предложил Государственной Думе отклонить законопроект.
По данным Минтруда РФ, на конец 2017 года работодателями заявлены 429 688 рабочих мест для инвалидов в соответствии с квотой, из них заняты 304 369.
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