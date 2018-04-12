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Кадеты школ Северного округа 12 апреля прошли торжественным маршем у Музея Победы
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Кадеты школ Северного округа 12 апреля прошли торжественным маршем у Музея Победы 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В мероприятии участвовали и кадеты из САО.
Ежегодный городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» проходит у стен Музея Победы.
12 апреля московские кадеты 15 школ состязались в строевой выучке. Всего в конкурсе, который проводит Центр патриотического воспитания и школьного спорта, примут участие более 1,5 тысяч семиклассников. Они также являются участниками образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы», в рамках которого лучшие московские кадеты получают возможность встать в почетном карауле на Посту № 1 на Поклонной горе каждую неделю с пятницы по воскресенье и в дни воинской славы России.
Награждение победителей конкурса в номинациях «лучшее исполнение песни», «лучшая строевая выучка», «общекомандное первенство» состоится 5 мая 2018 года.
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