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Макрон заявил о необходимости реформы системы здравоохранения во Франции
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Макрон заявил о необходимости реформы системы здравоохранения во Франции 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении реформировать систему здравоохранения в стране.
"Мы будем стараться организовать вещи лучше. Нужно реформирование. Мы будем вкладывать больше ресурсов в больницы… Но нет смысла вкладывать ресурсы в систему, которая не адаптирована", — сказал Макрон в интервью французскому телеканалу TF1.
Он отметил, что французская система здравоохранения требует проведения реформ, чтобы «инвестиции были полезными». «Я хочу действительно отдать дань всем тем, кто работает в больницах и в домах престарелых», — добавил Макрон
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