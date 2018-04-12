Макрон заявил о необходимости реформы системы здравоохранения во Франции

"Мы будем стараться организовать вещи лучше. Нужно реформирование. Мы будем вкладывать больше ресурсов в больницы… Но нет смысла вкладывать ресурсы в систему, которая не адаптирована", — сказал Макрон в интервью французскому телеканалу TF1.

Он отметил, что французская система здравоохранения требует проведения реформ, чтобы «инвестиции были полезными». «Я хочу действительно отдать дань всем тем, кто работает в больницах и в домах престарелых», — добавил Макрон