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К проекту «Активное долголетие» присоединились уже более 75 тысяч человек
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К проекту «Активное долголетие» присоединились уже более 75 тысяч человек 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Они называют друг друга исключительно девочками. Свои занятия — активностями. Даже гимнастические упражнения у них на слух несерьезные. Опытный педагог, по сути, учит самостоятельно справляться со многими недугами. А форма — действительно почти детская, игровая, передает "ТВ Центр".
Уровнем подготовки своих подопечных психолог доволен. Говорит, поначалу было страшно. Работать приходится с опытным коллективом, в котором каждый — сам себе профессор.
"Здесь кандидаты наук, доктора наук, врачи. Я понимала, что они будут к моим словам относиться достаточно критично. Но все проверки метода прошла. Все утвердили, сказали «Супер! Класс! Давайте!..» — говорит педагог-психолог Светлана Виноградова.
В результате желающих стало так много, что группу пришлось разделить на две части и увеличить число занятий. «Очень понравилось. Я буду ходить. Вторник-пятница. Это для наших костей — кости уже больные, вес тяжелый», — рассказала участница проекта Людмила.
Пока одни заряжаются энергией, другие спешат освоить новую профессию. Пятеро внуков Татьяны Викторовны не подозревают, что бабушка вот-вот сможет открыть собственный салон красоты. Сегодня она вместе с подругами осваивает модный способ завивки.
Все эти пенсионеры уже могут сделать стрижку и химию, покрасить волосы и уложить. К Алле Васильевне на маникюр вообще не пробиться — чувствуется рука кардиолога. То ли еще будет, говорят участники проекта.
"В какой-то мере это может перерасти у кого-то в дальнейшем и в профессию. Мы же обучаем не только чему-то развивающему, но и тому, чему обучаем и профессиональных студентов", — отметила директор технологического колледжа № 24 Ирина Судибор.
Неудивительно, что вышедшие на пенсию авиаконструкторы начинают профессионально петь, бабушки и прабабушки открывают собственные интернет-магазины. У некоторых под десяток тех самых активностей. Дошло до того, что дачный сезон — под угрозой срыва. Какие грядки, когда в городе — «Московское долголетие», жизнь расписана по минутам. А картошку, говорят пенсионеры, пусть молодые сажают.
Ольга Стрельцова, «ТВ Центр».
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