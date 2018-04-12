К проекту «Активное долголетие» присоединились уже более 75 тысяч человек

Они называют друг друга исключительно девочками. Свои занятия — активностями. Даже гимнастические упражнения у них на слух несерьезные. Опытный педагог, по сути, учит самостоятельно справляться со многими недугами. А форма — действительно почти детская, игровая, передает "ТВ Центр"

Уровнем подготовки своих подопечных психолог доволен. Говорит, поначалу было страшно. Работать приходится с опытным коллективом, в котором каждый — сам себе профессор.

"Здесь кандидаты наук, доктора наук, врачи. Я понимала, что они будут к моим словам относиться достаточно критично. Но все проверки метода прошла. Все утвердили, сказали «Супер! Класс! Давайте!..» — говорит педагог-психолог Светлана Виноградова

В результате желающих стало так много, что группу пришлось разделить на две части и увеличить число занятий. «Очень понравилось. Я буду ходить. Вторник-пятница. Это для наших костей — кости уже больные, вес тяжелый», — рассказала участница проекта Людмила.

Пока одни заряжаются энергией, другие спешат освоить новую профессию. Пятеро внуков Татьяны Викторовны не подозревают, что бабушка вот-вот сможет открыть собственный салон красоты. Сегодня она вместе с подругами осваивает модный способ завивки.

Все эти пенсионеры уже могут сделать стрижку и химию, покрасить волосы и уложить. К Алле Васильевне на маникюр вообще не пробиться — чувствуется рука кардиолога. То ли еще будет, говорят участники проекта.

"В какой-то мере это может перерасти у кого-то в дальнейшем и в профессию. Мы же обучаем не только чему-то развивающему, но и тому, чему обучаем и профессиональных студентов", — отметила директор технологического колледжа № 24 Ирина Судибор.

Неудивительно, что вышедшие на пенсию авиаконструкторы начинают профессионально петь, бабушки и прабабушки открывают собственные интернет-магазины. У некоторых под десяток тех самых активностей. Дошло до того, что дачный сезон — под угрозой срыва. Какие грядки, когда в городе — «Московское долголетие», жизнь расписана по минутам. А картошку, говорят пенсионеры, пусть молодые сажают.